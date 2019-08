7 ago 2019 12:13

DIBBA SUPER SIMPA! – IL CHE GUEVARA DI ROMA NORD POSTA UNA FOTO CON LA SUA ALLEGRA FAMIGLIOLA E SI FA GLI AUGURI PER IL 39ESIMO COMPLEANNO. MA IN REALTÀ NE COMPIE 41, COME DIMOSTRANO WIKIPEDIA E IL SITO DELLA CAMERA. LA BATTUTA SCATENA LA CHIRICO: “IN VACANZA COME GLI CAPITA DA DIVERSI MESI, FESTEGGIA IL ‘COMPLEANNO ZERO’. IMPOSTORI E BUGIARDI”