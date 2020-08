LO DICE, MA NON CI CREDE NEMMENO LUI: “TORNERÒ AL PAPEETE L’ANNO PROSSIMO COME PRESIDENTE DEL CONSIGLIO” – IL GIORNO DELLA MARMOTTA DI SALVINI DA MILANO MARITTIMA: CHIEDE DI ANDARE A VOTARE (MA SA CHE NON SUCCEDERÀ) E PARLA DI SBARCHI E PROCESSO “OPEN ARMS” – IL LOGORAMENTO È GIÀ IN FASE AVANZATA, E LA MELONI SECONDO ALCUNI SONDAGGI È GIÀ AL 17%. CIOÈ LA PERCENTUALE CHE PRESE LA LEGA NEL 2018

Marco Cremonesi per il “Corriere della Sera”

matteo salvini alla festa della lega di cervia 2020 1

«Conto di tornare qui l' anno prossimo come presidente del Consiglio, con ruoli di governo, se gli italiani vorranno, per prendere per mano questa terra e questo Paese». Matteo Salvini, una volta di più, promette il ritorno a Palazzo Chigi. Ma non è soltanto repertorio della politica o frase di circostanza.

Da Milano Marittima, si può anche pensare che il tempo si sia fermato o sia ciclico come quello di Bill Murray in Ricomincio da capo . Oggi come ieri il Papeete, la spiaggia con i figli, le sale giochi e la pista da go kart sono quelle di un anno fa.

salvini papeete (2020) 2

La sceneggiatura sembra la stessa, a suggerire l' illusione che la sabbia nella clessidra abbia smesso di scorrere: signore esuberanti che lo invitano ad andare avanti, ragazzini un po' intimiditi che gli chiedono il selfie, passanti che da lontano si domandano se sia proprio lui: «È lui, è lui». Persino il post Covid è attutito. Certo ci sono le mascherine, ma ormai si sono tutti abituati, sembrano un' innovazione dei costumi in puntate di una serie che però è sempre la stessa.

MATTEO SALVINI IN SENATO CON IL CAPPELLO DELLA GUARDIA COSTIERA

Anche le persone sono le stesse, Barbara Saltamartini non manca mai. E i temi sembrano simili. I titoli: anche in questi giorni si parla di Open Arms. E qui il gioco del ricomincio da capo comincia a mostrare le crepe: il primo agosto 2019, la nave Open Arms raccoglieva i primi 129 migranti al largo della Libia.Sarebbero rimasti a bordo 19 giorni.

matteo salvini balla al papeete

Oggi Open Arms significa il processo che Salvini dovrà affrontare in aula proprio per quei 19 giorni: «Ma io ricorderò che per la nostra Costituzione, all' articolo 52, la difesa dei confini della patria è sacro dovere del cittadino».

L' immigrazione resta alla ribalta per gli sbarchi di questi giorni e ha buon gioco Salvini a dire che «è sotto gli occhi di tutti il disastro di questo anno senza Lega al governo. Però la democrazia prevede che gli italiani tornino a votare e noi siamo pronti anche domani». Il tema, oggi come allora, è quello del popolo che dà la forza. Lo annunciano anche le tshirt 2020: «Se voi ci siete io ci sono».

roberto maroni attilio fontana matteo salvini

Ma anche qui la natura dell' illusione affiora. Dentro la Lega si mastica amaro, i sondaggi non sono scintillanti e già c' è chi almanacca sul fatto che il risultato di elezioni che sono lontane dall' avere una data, sarà comunque superiore a quello del 2018, quando la Lega si spinse oltre il 17%, giusto la percentuale che alcuni sondaggi assegnano oggi a Giorgia Meloni. Bisognerà far dimenticare che il partito alle successive Regionali aveva scavalcato il 33%.

papeete su le mani per salvini deejay

Ma, soprattutto con gli alleati, non sarà affatto semplice. Di diverso dall' agosto scorso ci sono i calcoli sui tempi di cui parlava il leader leghista. Allora Salvini sperava che staccando la spina si sarebbe potuto andare a elezioni già in settembre. Ora c' è chi sostiene che il governo durerà fino alla fine dell' anno prossimo: «Dicono che devono restare per scegliere il presidente: io spero che nessuno odi così tanto gli italiani da stare lì un anno e mezzo a non fare niente per lottizzare la presidenza della Repubblica».

SALVINI CONTE

Resta il dubbio se, in cuor suo, l' ex ministro dell' Interno si sia mai pentito dell' aver staccato la spina al primo governo Conte. Lui lo nega: «Andavamo in Consiglio dei ministri e abbiamo cominciato a sentire solo dei no. No a tutto quello che dovevamo fare. E allora sono orgoglioso di aver detto no. La parola data vale più di mille ministeri».

MATTEO SALVINI NELL HOTSPOT DI LAMPEDUSA matteo salvini annalisa chirico foto di bacco MATTEO SALVINI IN SENATO CON IL CAPPELLO DELLA GUARDIA COSTIERA andrea bocelli e matteo salvini al convegno sul coronavirus in senato matteo salvini giovane matteo salvini al papeete 2020 matteo salvini fa llinguacce al papeete matteo salvini a cervia MATTEO SALVINI CON COCOMERO