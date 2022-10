DILETTANTI ALLO SBARAGLIO - UN BLINDATO RUSSO SI "SUICIDA", FORSE INCONSAPEVOLMENTE, ANDANDO CONTRO DELLE MINE BEN VISIBILI SULLA STRADA - A COSA PENSAVA IL MILITARE CHE STAVA GUIDANDO IL CARROARMATO? CHE SIA L'ENNESIMA PROVA DELL'INCOMPETENZA DELL'ESERCITO RUSSO CHE MANDA AL FRONTE PERSONE CHE NON RICONOSCONO UNA MINA DA UN SASSO? - VIDEO

Guido Olimpo per www.corriere.it

carro armato russo esplode 2

Inspiegabile. Un blindato russo procede su una strada, davanti - ben visibile - una serie di mine. Il mezzo avanza comunque ed è investito dall’esplosione. Difficile comprendere il comportamento di chi era alla guida. Non si è accorto della minaccia? Non sapeva che quelli erano ordigni? Era un militare poco addestrato e mandato al fronte? In queste settimane sono uscite molte testimonianze su come sono state formate in modo confuso le unità ma anche gli equipaggi. Elementi senza alcuna esperienza specifica.

