Da agenzianova.com – 11 luglio 2024

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano non si lamenta dei giornalisti. “Mai fatto in vita mia”, dice a “La Stampa”. Quindi, evidentemente, “non mi sono mai lamentato con Paolo Petrecca, un amico e un collega che stimo”, assicura il ministro della Cultura, bollando come “cose inventate” le voci uscite dalla redazione di Rainews24. Raccontano che si sia infuriato per alcune ‘domande inappropriate’ e non gradite da parte di cronisti dei Tg regionali.

“Assolutamente no, ho massimo rispetto per i colleghi dei Tg Rai, con i quali ho lavorato per tanti anni — sottolinea l’ex direttore del Tg2 — sono un liberale e pensare di imporre censure non fa parte del mio modo di essere”. Però, magari non direttamente, forse qualche suo collaboratore scrupoloso e apprensivo: “Io non ho mai chiamato direttori di giornali o telegiornali, se non per proporre questioni o iniziative legate al mio ministero — spiega Sangiuliano — mai fatto pressioni o preteso alcunché”. Lui no, ma altri in passato sì ed è pronto a tirare fuori le prove: “Sul mio telefonino ho conservato le chat con diversi ministri di altri governi: i due di Conte, gialloverde e giallorosso, e anche quelli precedenti a guida Pd”.

Scrivevano “messaggi pesanti nei miei confronti, lamentele, pressioni per i servizi che mandavamo in onda al Tg2. Ci metto un attimo a tirarli fuori”. Suona come una minaccia: “Voglio solo dire che chi oggi mi accusa e dà lezioni di moralità, non ha titoli per parlare. Non voglio fare la vittima, non vedo un accanimento contro di me. Capita di sbagliare, solo chi fa sbaglia e io faccio davvero tanto.

Oggi (ieri), ad esempio, abbiamo riaperto al pubblico il Museo Ostiense, all’interno del Parco archeologico di Ostia antica, che era chiuso da parecchi anni”. Però sui giornali fanno più notizia le sue gaffes: “Questo lo vedo anche io e non è corretto, ma do io una notizia. Sto preparando un libro, lo intitolerò ‘Le gaffes degli altri’ e metterò in riga i grandi soloni del giornalismo e non solo”, conclude Sangiuliano.

