11 feb 2022 16:44

DISCO INFERNO - IL FONDATORE DELL'ISTITUTO MARIO NEGRI SILVIO GARATTINI BOCCIA A "UN GIORNO DA PECORA": "LA RIAPERTURA DELLE DISCOTECHE? LE AVREI LASCIATE CHIUSE, SONO UNO DEI POSTI PIÙ PERICOLOSI PER I CONTAGI, ANCHE SE MI DISPIACE PER CHI LAVORA IN QUESTO SETTORE. IO OGGI CONTINUO A PORTARE LA MASCHERINA, E CONSIGLIO DI FARE LO STESSO A TUTTI. AL CHIUSO SARANNO ANCORA UTILI, COME PER ESEMPIO NEI NEGOZI" - VIDEO