IL DISGELO PUÒ ATTENDERE: EMMANUEL MACRON E GIORGIA MELONI SI SONO INCROCIATI E IGNORATI A BALI – NONOSTANTE LE MOLTE OCCASIONI, I DUE SI SONO SCAMBIATI NON PIÙ DI QUALCHE FUGACE SALUTO. IL TOYBOY DELL’ELISEO, A DOMANDA SU COSA AVREBBE FATTO SE LA DUCETTA GLI AVESSE CHIESTO UN NUOVO FACCIA A FACCIA, SI È LIMITATO A RISPONDERE CHE SAREBBE STATO “EDUCATO” E A FAR CAPIRE CHE IL PRIMO INCONTRO È STATO SOLTANTO UN GESTO DI GARBO VERSO MATTARELLA…

GIORGIA MELONI EMMANUEL MACRON MEME

1. MELONI, INCONTRO CON MACRON? AL G20 CONCENTRATI SU ALTRO

(ANSA) - "Con Macron non ci è stato modo per approfondire le vicende che ci riguardano, ma non abbiamo bisogno di arrivare a Bali per parlare di questo, ci siamo concentrati su altro". Lo dice la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G20, a chi le chiede se abbia avuto un confronto a due con Macron sul dossier migranti, sottolineando che anche altri leader europei non hanno avuto incontri bilaterali tra di loro.

2. GIORGIA E MACRON SI INCROCIANO MA (PER ORA) NON SI PARLANO IL DISGELO CON PARIGI È RINVIATO

Estratto dell’articolo di F. Mal. per “il Messaggero”

GIORGIA MELONI EMMANUEL MACRON

[…] Non sarà l'Indonesia il luogo della riappacificazione tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni. Fino a ieri infatti i due si sono sostanzialmente ignorati.

[…] Niente più di qualche fugace saluto in pratica. Forse poco funzionale alla soluzione reale della questione migranti che sta dividendo i Paesi, ma sicuramente utile a quell'abbassamento dei toni su cui concordano Roma e Parigi.

LO SCONTRO DIPLOMATICO ITALIA FRANCIA VISTO DA GIANNELLI

Se Meloni però, evita commenti di sorta limitandosi a sottolineare che il governo italiano fa gli interessi del Paese, Macron è un po' meno delicato. E così quando al presidente francese ieri è stato chiesto cosa avrebbe fatto qualora la premier italiana gli avesse richiesto un nuovo faccia a faccia, lui si è limitato a rispondere che sarebbe stato «educato», come lo è stato nel colloquio in terrazza tenuto nella Capitale poco più di tre settimane fa.

Quasi a rimarcare come quell'incontro, tra due che non si sono mai capiti, è stato solamente un gesto di cortesia dovuta ad un alleato imprescindibile come l'Italia. E, con ogni probabilità, un gesto di garbo dedicato a Sergio Mattarella. […]

EMMANUEL MACRON GIORGIA MELONI emmanuel macron giorgia meloni by edoardo baraldi OCEAN VIKINGS - MEME BY CARLI meloni von der leyen macron trudeau biden