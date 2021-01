20 gen 2021 18:41

DITE A CONTE DI ASCOLTARE ENRICO ZANETTI (EX VICEMINISTRO DELL’ECONOMIA CON RENZI): “#AVANTICONCONTE OK, MA QUANDO POI IN COMMISSIONE BILANCIO VAI SOTTO E PASSANO EMENDAMENTI CHE, AD ESEMPIO, AZZERANO I 4,7 MILIARDI DI CASHBACK STANZIATI SUL 2021 E 2022 PER CHI GIÀ PAGA CON CARTA DI CREDITO E LI USANO PER FINANZIARE 4,7 MILIARDI IN PIÙ DI RISTORI A CHI NON STA INCASSANDO UN EURO, FORSE TI RENDI CONTO CHE NON STAI GOVERNANDO UN BEL NIENTE. E PER FORTUNA...”