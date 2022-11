LA DOLCE VITA DI LUIGINO DI MAIO: L'EX MINISTRO E' STATO BECCATO CON PAOLA DE MICHELI ALL'HARRY'S BAR DI VIA VENETO A ROMA (LA FOTO-SCOOP DI "LEGGO") - LEI E' IN CORSA PER LA SEGRETERIA DEM, LUI PER UN INCARICO COME INVIATO EUROPEO SPECIALE PER LA CRISI DEL GAS - IPOTESI CHE MANDA SU TUTTE LE FURIE GASPARRI: "UN INCARICO A DI MAIO SAREBBE UN'AUTENTICA PROVOCAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ITALIA. CAPISCO CHE E' DISOCCUPATO MA SI TROVI UN NORMALE LAVORO..."

Dopo essere stato silurato e aver perso lo scranno in Parlamento, Luigi Di Maio può cantar vittoria. L'ex grillino, poi leader di Impegno civico, potrebbe ben presto ottenere una nuova poltrona. Stando a diversi retroscena, infatti, l'ex ministro degli Esteri sarebbe in pole per ricoprire il ruolo di inviato speciale Ue per la Regione del Golfo Persico. Una notizia che ha sorpreso Maurizio Gasparri. Il senatore di Forza Italia si è detto stupito.

Di più, "apprendo con sconcerto che Luigi Di Maio sarebbe oggetto di valutazione a livello di Unione Europea per un eventuale incarico da inviato per il Golfo Persico per occuparsi di gas e di energia - esordisce per poi sbottare - Dopo aver dimostrato tanta presunzione e tanta incompetenza sarebbe davvero assurdo che le istituzioni europee utilizzassero uno come Di Maio per un incarico rilevante e delicato".

Ma non finisce qui, ecco che Gasparri lancia una chiara frecciata all'ex ministro di cui dubita le capacità: "Capisco che è disoccupato, ma si trovi un normale lavoro e non continui a portare all'interno di istituzioni la sua totale inadeguatezza. Personalmente riterrei da parte dell'Unione Europea l'affidamento di un incarico a Di Maio un'autentica provocazione nei confronti dell'Italia.

Dopo i tanti danni fatti alle istituzioni e alla politica Di Maio invece che farsi inviare nel Golfo Persico si faccia inviare a casa e ci rimanga".

Intanto la Commissione europea, interpellata a riguardo, non conferma e non smentisce. "Non commentiamo mai rumors e speculazioni sui media e, come regola generale, non commentiamo mai procedure in corso nel Servizio Di Azione Esterna o nel Consiglio", sono state le parole di Peter Stano, portavoce della Commissione.

Luigi Di Maio e Paola De Micheli uno di fronte all'altra all'Harry's bar di via Veneto, a Roma. L'incontro, avvenuto mercoledi sera, alle 20 circa, non è passato inosservato, specie agli occhi del king dei paparazzi Rino Barillari.

L'ex ministro degli Esteri, rimasto fuori dal Parlamento dopo le elezioni del 25 settembre, avrebbe confermato di volersi ritagliare una pausa di riflessione dopo gli impegni istituzionali dell'ultimo periodo.

Ma cosa si saranno mai detti in quell'incontro Luigi Di Maio e Paola De Micheli? Lui, ex leader di Impegno Civico, sarebbe in corsa per la carica di inviato dell'Ue nel Golfo, mentre lei, ex ministro alle Infrastrutture, a Bologna ha lanciato la sua corsa alla segreteria PD. Il periodo di riflessione dell'ex titolare della Farnesina, forse, potrebbe terminare a breve, con impegni politici che potrebbero non riguardare solo il Golfo, ma anche l'Italia.

