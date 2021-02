DOMENICO È SEMPRE DOMENICO – ARCURI CERCA DI GALLEGGIARE E ADATTARSI ALLO “STILE” DRAGHI: CIOÈ STARE IN SILENZIO, NELLA SPERANZA CHE NESSUNO LO SMUOVA DALLA POLTRONA DI COMMISSARIO - SALVINI CONTINUA A CHIEDERE IL LICENZIAMENTO, MA GIORGETTI NON LO SEGUE - INTANTO ANCHE COTTARELLI SCARICA L’AD DI INVITALIA: “NON È POSSIBILE FAR BENE DUE LAVORI COSÌ IMPEGNATIVI. O L' UNO O L' ALTRO”

Molti si aspettano la sostituzione di #Arcuri. Non giudico il suo operato come Commissario (ci pensano altri) ma è assurdo che un compito così delicato sia affidato a chi è anche AD di Invitalia. Non è possibile far bene due lavori così impegnativi. O l'uno o l'altro. — Carlo Cottarelli (@CottarelliCPI) February 21, 2021

Amedeo Lamattina per “la Stampa”

Le dimissioni del commissario anti-Covid Domenico Arcuri sono una vecchia richiesta di Matteo Salvini. L' accusa è di non aver saputo programmare un piano vaccini all' altezza della situazione drammatica in cui si trova il Paese. Anche ieri il leader leghista è ritornato a chiederlo.

«Mi aspetto un piano vaccinale serio e rapido. Mi aspetto il licenziamento di Domenico Arcuri perché ha fallito, e un progressivo ritorno alla vita, con la riapertura, nelle prossime settimane, di tante attività, dai ristoranti, la sera, alle palestre, i teatri e le attività sportive». Ma rispetto alle altre volte la richiesta non viene da un esponente dell' opposizione. Ora il Carroccio fa parte del governo e della maggioranza, nel Consiglio dei ministri la Lega è rappresentata da tre ministri.

Ci si aspetterebbe che Giancarlo Giorgetti già oggi al Cdm chieda la parola per dare seguito alle parole del segretario. Ma questo non accadrà. Il ministro per lo Sviluppo economico, che ha per le mani un centinaio di crisi aziendali aperte ed ereditate dal Conte due, non aprirà questo dossier e lo scontro con i nuovi alleati. Giorgetti è l' ultimo dei ministri che ha intenzione di moltiplicare le grane del premier Mario Draghi. Anzi, se lavora per sminargli il campo, piaccia o non piaccia a Salvini.

Ma che Arcuri abbia dimostrato di non aver fatto bene il suo lavoro, almeno per quanto riguarda il piano delle vaccinazioni, non lo dice solo il capo leghista. Non sono contenti molti governatori sia di sinistra sia del centrodestra. Tutti con la stessa motivazione, ovvero che il commissario ha troppe cose da fare: è al vertice di Invitalia, che si occupa tra l' altro dell' acciaieria Ilva di Taranto.

È il problema che pone non solo Salvini ma anche Carlo Cottarelli in un tweet: «Molti si aspettano - la sostituzione di #Arcuri. Non giudico il suo operato come Commissario (ci pensano altri) ma è assurdo che un compito così delicato sia affidato a chi è anche Ad di Invitalia. Non è possibile far bene due lavori così impegnativi. O l' uno o l' altro».

