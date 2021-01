DONALD SE N’È ANDATO E NON RITORNA PIÙ! – TRUMP E LA MOGLIE MELANIA HANNO LASCIATO LA CASA BIANCA PER L’ULTIMA VOLTA: “MCDONALD” E SIGNORA ARRIVERANNO ALLA BASE MILITARE DI ANDREWS, DOVE CI SARÀ IL DISCORSO D'ADDIO. DA LÌ PARTIRANNO ALLA VOLTA DELLA LORO RESIDENZA DI MAR-A-LAGO, DOVE VIVRANNO DA OGGI – IL VIDEO IMPERDIBILE DI “VICE”, CON UNA RACCOLTA DI "BYE BYE" DELL’ORMAI EX PRESIDENTE – LA DIRETTA

Trump e Melania lasciano la Casa Bianca per l'ultima volta ++

donald e melania trump lasciano la casa bianca 1

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 20 - Donald Trump e Melania hanno lasciato per l'ultima volta la Casa Bianca salendo a bordo del Marine One che li porterà alla base militare di Andrews alle porte della capitale per una cerimonia di addio, prima di imbarcarsi sull'Air Force One e volare nella loro residenza di Mar-a-Lago, snobbando la cerimonia di giuramento di Joe Biden e Kamala Harris. (ANSA).

donald e melania trump lasciano la casa bianca camion dei traslochi alla casa bianca la casa bianca nella notte uffici vuoti alla casa bianca trasloco in corso alla casa bianca uffici vuoti alla casa bianca 1 joe biden commosso donald e melania trump lasciano la casa bianca2 air force one trasloco in corso alla casa bianca 1 donald e melania trump lasciano la casa bianca 3 donald e melania trump lasciano la casa bianca 5

donald trump LA COPERTINA DEL NEW YORKER SULLA FINE DEL MANDATO DI DONALD TRUMP donald trump fa il saluto militare rudy giuliani donald trump donald trump DONALD TRUMP NEL FILM ZOOLANDER