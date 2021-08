DOPO I CINESI (E CONTE) ARRIVA ERDOGAN A TENDERE LA MANO AI TALEBANI: “SIAMO PRONTI A INCONTRARE IL GOVERNO. IL NOSTRO OBIETTIVO È PRIMA DI TUTTO LA STABILITÀ E LA SICUREZZA DELL'AFGHANISTAN” - IL MESSAGGIO ALL'EUROPA, CHE STAVA GIÀ PENSANDO DI DARGLI ALTRI SOLDI PER TENERSI I PROFUGHI AL POSTO NOSTRO: “NON PUÒ EVITARE QUESTO PROBLEMA CHIUDENDO I CONFINI. LA TURCHIA NON HA L'OBBLIGO DI ESSERE IL DEPOSITO DELL'EUROPA PER I RIFUGIATI” (TRADOTTO: SE VOLETE CHE CI PENSI IO, PAGATE DI PIÙ...)

talebani in afghanistan 5

Afghanistan: Erdogan, pronti a incontrare governo Talebani

(ANSA) - ISTANBUL, 19 AGO - "Il nostro obiettivo è prima di tutto la stabilità e la sicurezza" dell'Afghanistan, e, "se ce ne sarà bisogno, incontreremo il governo formato dai Talebani". Lo ha detto stasera il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in un discorso alla nazione dopo una riunione del suo gabinetto.

recep tayyip erdogan

Afghanistan: Erdogan, non saremo deposito Ue per rifugiati

(ANSA) - ISTANBUL, 19 AGO - "L'Europa non può evitare questo problema" dei migranti dall'Afghanistan "chiudendo i suoi confini per garantire la propria sicurezza. La Turchia non ha l'obbligo di essere il deposito dell'Europa per i rifugiati". Lo ha detto stasera il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in un discorso alla nazione dopo una riunione del suo gabinetto.

afghanistan scontri tra talebani e civili talebani talebani in afghanistan 9 afghanistan i talebani presidiano il ministero dell interno talebani in afghanistan 8 talebani in afghanistan 4 afghani disperati a kabul talebani in afghanistan 10 protesta contro i talebani a jalalabad 2 protesta contro i talebani a jalalabad 6 protesta contro i talebani a jalalabad 3 protesta contro i talebani a jalalabad 1 militari usa in afghanistan afghani cercano di fuggire sul tetto di un aereo afghanistan profughi in fuga dai talebani afghanistan profughi in fuga dai talebani 5 afghanistan estrazione di minerali preziosi afghanistan profughi in fuga dai talebani 3 afghanistan profughi in fuga dai talebani 6 Donne afghane 2 afghanistan profughi in fuga dai talebani 4 afghanistan profughi in fuga dai talebani Giovani afghani sul jet statunitense 2