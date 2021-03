DOPO TANTO PENARE, IL PD HA DECISO: DEBORA SERRACCHIANI È LA NUOVA CAPOGRUPPO ALLA CAMERA – L’EX PRESIDENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA HA OTTENUTO 66 VOTI CONTRO I 24 DI MARIANNA MADIA. CHE DOPO AVER RANDELLATO SULLA “COOPTAZIONE MASCHERATA” AMMETTE LA SCONFITTA: “BUON LAVORO A DEBORA, ADESSO COSTRUIAMO INSIEME, PERCHÉ QUESTO È UN GRUPPO PARLAMENTARE. NON SO SE LE CORRENTI HANNO VINTO O MENO, NON SI SUPERANO DA UN GIORNO ALL'ALTRO E...”

MARIANNA MADIA

Da www.tgcom24.mediaset.it

Debora Serracchiani è la nuova capogruppo del Pd alla Camera. L'ex presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha ottenuto 66 voti, contro i 24 di Marianna Madia. Una scheda bianca, una nulla e un voto per Barbara Pollastrini. Hanno votato 93 deputati (tutti gli aventi diritto), di cui 7 su delega.

GRAZIANO DELRIO DEBORA SERRACCHIANI

"Ricostruire senso di appartenenza" - "C'è da ricostruire un sentimento di appartenenza che sembra essersi smarrito nei rivoli di un individualismo e di un particolarismo esasperato e banale. A questo impegno desidero ispirare, se lo vorrete, il mio lavoro con voi. Perché il nostro lavoro è qui, nel Parlamento della Repubblica, dove dobbiamo trovare il modo di far sentire ciascuno di noi protagonista. Dobbiamo in questo senso allargare la partecipazione, lavorare tutti e consentire a tutti di presentare all'esterno il faticoso lavoro svolto". Lo aveva scritto Debora Serracchiani nella lettera inviata ai 90 deputati del Pd alla vigilia dell'elezione della capogruppo.

DEBORA SERRACCHIANI

Madia: "Buon lavoro a Debora, ora costruiamo insieme" - "Buon lavoro a Debora e adesso costruiamo insieme che questo è un gruppo parlamentare". Lo dice Marianna Madia al termine dello spoglio che ha visto l'elezione di Debora Serracchiani quale capogruppo Pd alla Camera.

simona malpezzi

Letta: "Felice di lavorare con Serracchiani e Malpezzi" - "Dopo il voto di oggi sarò felice di lavorare insieme a Debora Serracchiani e Simona Malpezzi. Due donne determinate, di qualità e competenti. Saremo un'ottima squadra. Guardare avanti". Lo scrive il segretario Pd Enrico Letta su Twitter.

Pd: Madia,correnti non si superano da un giorno all'altro

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Hanno vinto le correnti? "Non so se le correnti hanno vinto o meno, le correnti non si superano da un giorno all'altro e non si superano se un segretario dice "adesso non ci sono più le correnti".

Lo dice, intercettata dai cronisti davanti Montecitorio, la deputata Mariana Madia, sconfitta da Debora Serracchiani nell'elezione a capogruppo dei Dem alla Camera. "Superare le correnti significa discutere, prendersi per mano, attraverso passaggi stretti e anche dolorosi, e così possiamo fare un passo avanti insieme per il Pd e per i cittadini", spiega Madia augurando "buon lavoro" a Serracchiani dopo l'elezione del pomeriggio.

simona malpezzi marianna madia giorgia meloni enrico letta MADIA SERRACCHIANI marianna madia foto di bacco MADIA SERRACCHIANI