11 giu 2021 20:09

DOPPIO SGARBO - GLI EMIRATI ARABI HANNO INTIMATO ALL'ITALIA DI SMOBILITARE LO SCALO DI AL MINHAD, UTILIZZATO DALLE NOSTRE TRUPPE IN ARRIVO E IN PARTENZA DA HERAT, IN AFGHANISTAN: IL NOSTRO CONTINGENTE POTRÀ RIENTRARE IN ITALIA DA UNO SCALO IN ALLESTIMENTO IN KUWAIT – POCHI GIORNI FA IL PAESE AVEVA NEGATO A UN BOEING DELL'AERONAUTICA ITALIANA IL SORVOLO DEI LORO CIELI…