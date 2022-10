LA DRAGHETTA SUPERA DRAGHI! – IL SONDAGGIO DI EMG PER AGORÀ SULLA FIDUCIA NEI LEADER CERTIFICA IL SORPASSO! LA MELONI OTTIENE IL GRADIMENTO DEL 53% DEGLI ITALIANI, CONTRO IL 52 DI MARIOPIO – AL TERZO POSTO, A SORPRESA, IL GOVERNATORE DEL VENETO, LUCA ZAIA – SALVINI E LETTA SCENDONO NELLA PARTE BASSA DELLA CLASSIFICA, MA IL LEADER PIÙ ODIATO RIMANE SEMPRE RENZI…

Alessandro Cipolla per www.money.it

GIORGIA MELONI E MARIO DRAGHI

I sondaggi politici continuano a sorridere a Giorgia Meloni. Questa volta è un’indagine Emg fatta lo scorso 24 ottobre e diramata poi durante la trasmissione Agorà, a far segnare un altro piccolo record per la nuova presidente del Consiglio che nei giorni scorsi ha incassato il voto di fiducia prima alla Camera e poi al Senato.

Come si può vedere, nel sondaggio sulla fiducia che gli italiani ripongono verso i leader politici nostrani, Giorgia Meloni avrebbe superato Mario Draghi in questa speciale graduatoria.

SONDAGGIO EMG - FIDUCIA NEI LEADER - AGORA

Un indice d’esordio migliore rispetto a quello degli altri capi di governo politici che si sono susseguiti negli ultimi anni in Italia. A completare il podio nel sondaggio ci sarebbe poi il presidente del Veneto Luca Zaia, che precede Giuseppe Conte indicato anche lui in crescita.

Periodo positivo anche per i due leader del terzo polo Carlo Calenda e Matteo Renzi, anche se il numero uno di Italia Viva è sempre ultimo per quanto riguarda la fiducia nei leader; in calo invece Enrico Letta al pari di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, con i due alleati di Giorgia Meloni che sembrerebbero soffrire il momento di grande popolarità della presidente del Consiglio.

LUCA ZAIA

Sondaggi politici: la fiducia in Giorgia Meloni

Il sondaggio ha certificato quello che è il sentore dilagante nel Paese: dopo l’exploit alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre, gli italiani nutrono grande fiducia in quello che sarà l’operato di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

Un sentimento che sarebbe accresciuto durante il post voto, dove la nuova presidente del Consiglio ha avuto una sorta di braccio di ferro con Silvio Berlusconi, con il leader azzurro che non a caso sarebbe in calo nel sondaggio.

giorgia meloni ride alle battute di renzi in senato

Viste le grandi attese, sarà ancora più delicato il mandato per Giorgia Meloni che, insieme al suo governo, dovrà guidare l’Italia in uno dei momenti più complessi della sua storia tra crisi economica ed energetica, balzo dell’inflazione, una pandemia che ancora perdura e una guerra in seno all’Europa.

L’altro dato che emerge dal sondaggio è che al momento sarebbe Giuseppe Conte il principale leader dell’opposizione, visto che il Partito Democratico è sostanzialmente senza guida in attesa del Congresso.

GIORGIA MELONI E MARIO DRAGHI VIGNETTA GIANNELLI - GIORGIA MELONI E SILVIO BERLUSCONI luca zaia prosecco MARIO DRAGHI GIORGIA MELONI - BY EDOARDO BARALDI MARIO DRAGHI E GIORGIA MELONI GIORGIA MELONI E MARIO DRAGHI