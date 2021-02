DRAGHETTI SI NASCE? NO, SI DIVENTA! - ANCHE PIETRO BENASSI HA ORMAI VOLTATO LE SPALLE A CONTE - DA GIORNI L’AMBASCIATORE ED (EX) UOMO DI FIDUCIA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO VA DICENDO DI ESSERE DIVENTATO IL NUOVO PUPILLO DI SUPERMARIO ED È CERTO CHE NESSUNO LO SMUOVERÀ DALL’INCARICO DI AUTORITÀ DELEGATA ASSEGNATOGLI DALLO SCHIAVO DI CASALINO…

Draghetti si nasce? No, si diventa. Anche Pietro Benassi ha ormai voltato le spalle a Giuseppi. Da giorni l’ambasciatore ed (ex) uomo di fiducia del premier uscente va infatti dicendo di essere diventato il nuovo pupillo di SuperMario ed è certo che nessuno lo smuoverà dall’incarico di autorità delegata assegnatogli dallo schiavo di Casalino.

In più di un’occasione avrebbe sbandierato le ripetizioni di economia che il professor Draghi gli dava a Padova per prepararlo al concorso per la carriera diplomatica. Non solo, a più di una persona avrebbe anche confidato di essere un assiduo frequentatore di casa Draghi, tra pizza, birre e la passione per la Roma. Cosa non si fa per la poltrona...

