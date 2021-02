DRAGHI E DRAGHETTI – SPUNTANO IN TUTTA ITALIA FLASH MOB IN SUPPORTO DI SUPER-MARIO: ANCHE TRA I GIOVANI STUDENTI È NATO IL MOVIMENTO SPONTANEO DEI “DRAGHETTI”: “CREDIAMO CHE GRAZIE AL SUO ALTISSIMO CONTRIBUTO SI POSSA CAMBIARE IL PRESENTE E PROGETTARE IL FUTURO. SERVONO MEZZI PER COSTRUIRE E NON INCENTIVI PER RESTARE FERMI”

1 – SUPERMARIO S'AVVICINA: ORA HA ANCHE LE SUE GROUPIES! - È NATA L’ASSOCIAZIONE SPONTANEA DI CITTADINI “DRAGHI PRESIDENTE” – DAGOSPIA DEL 4 GENNAIO 2021

https://m.dagospia.com/draghi-in-movimento-e-nata-l-associazione-spontanea-di-cittadini-draghi-presidente-per-257159

DRAGHETTI IN PIAZZA

2 – CRISI DI GOVERNO, FAN DI DRAGHI ANCHE TRA GLI STUDENTI: ECCO I “DRAGHETTI”

Andrea Carlino per www.orizzontescuola.it

Spuntano fan di Mario Draghi anche tra gli studenti. Con un comunicato inviato alla nostra redazione, due studenti universitari, Kevin Pimpinella e Chiara Di Giacinto, annunciano la nascita del movimento studentesco “Studenti per Draghi” a sostegno del leader di governo.

MARY DRAGHI POPPINS

“È necessario ridare voce ai giovani, noi siamo il futuro, ma vogliamo incidere sul presente. Oggi il Presidente Mario Draghi rappresenta la reale svolta per il nostro grande Paese. Crediamo fortemente che grazie al suo altissimo contributo, si possa oggi cambiare il presente e progettare il futuro. E giusto che oggi noi giovani possiamo fare azione, contribuire ad un futuro che ci appartiene. Basta restare fermi e vivere di speranze! Servono mezzi per costruire e non incentivi per restare fermi. È necessario avere coraggio (se perdi il coraggio, hai perso tutto)”, affermano in una nota.

“L’Unione Europea mette a disposizione risorse importanti e abbiamo l’onere, ma soprattutto la responsabilità, di fare tanto per la nostra Italia, lacerata dalla pandemia ma pronta a rialzarsi e a rinascere sotto il segno dell’uomo del whatever it takes. Siamo giovani che si mettono in gioco, ragazzi e ragazze che credono in un percorso di rilancio nell’interesse delle nuove generazioni del nostro paese. E con Mario Draghi ce la faremo“, concludono i due fondatori.

movimento draghi presidente

3 – COMUNICATO STAMPA DEL “MOVIMENTO DRAGHI PRESIDENTE”

Il movimento “Draghi Presidente” non si ferma e da nord a sud tutti i draghetti si sono organizzati per un flashmob. Il presidente Mario Draghi unisce gli italiani che sono pronti ad affrontare le sfide che si presenteranno per ripartire. Adesso ci aspettiamo che facciano lo stesso i nostri rappresentanti in parlamento. Con la chiamata di Mario Draghi il presidente Mattarella gli sta dando l'opportunità di fare la cosa giusta e riscattare la loro immagine agli occhi del paese. Speriamo che sappiano cogliere questa occasione e non ci deludano ancora.

movimento draghi presidente 2 mario draghi arriva al quirinale 5 movimento draghi presidente mario draghi. mario draghi al quirinale mario draghi 4 mario draghi al quirinale 2 mario draghi esce dal quirinale SERGIO MATTARELLA MARIO DRAGHI MARIO DRAGHI CON LA MASCHERINA E IL DISCORSO DI IGNAZIO VISCO DURANTE L EMERGENZA COVID WHATEVET IT TAKES - MARIO DRAGHI MARIO DRAGHI MARIO DRAGHI SI MISURA LA FEBBRE movimento draghi presidente 1