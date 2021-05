3 mag 2021 17:51

DRAGHI È QUI PER RESTARE - A BRUXELLES VOGLIONO CHE SUPERMARIO RESTI A PALAZZO CHIGI ALMENO FINO AL 2023: È L’UNICO MODO PER ESSERE CERTI CHE L’ITALIA POSSA INCARDINARE LE RIFORME E METTERE SUI BINARI GIUSTI IL RECOVERY PLAN - L’UE HA BISOGNO DI UN LEADER CARISMATICO, VISTO CHE IN AUTUNNO ANGELA MERKEL LASCIA, E IL PROSSIMO ANNO SI VOTA IN FRANCIA (E MACRON RISCHIA LA SCOPPOLA) - I PARTITI REGGERANNO PER DUE ANNI? COSA SUCCEDERÀ DOPO LE AMMINISTRATIVE?