Estratto dell’articolo di Francesco Olivo per “La Stampa”

In una delle aree più calde del pianeta Giorgia Meloni si rivolge così ai soldati italiani: «Siete la barriera di sabbia che aiuta a non far progredire l'incendio». La visita in Libano della premier si è conclusa nella base militare Onu di Shamaa, nel sud del Libano, dove ha sede il comando del contingente italiano di Unifil, la missione delle Nazioni Unite e di cui fanno parte un migliaio di soldatesse e soldati italiani.

[...] Meloni ha pranzato con i soldati ed è stata coinvolta anche in una partita a calcio balilla. La base si trova a pochi chilometri dal confine meridionale, presa di mira in questi giorni con estrema durezza dai bombardamenti di Israele, in risposta ai lanci di missili da parte di Hezbollah. È proprio su questa area che, secondo gli auspici di molte cancellerie a cominciare dagli Stati Uniti, si potrebbe arrivare a un accordo tra Libano e Israele per un'area cuscinetto di sette chilometri.

[...] In un contesto così teso, spiegano fonti diplomatiche italiane, nessuno è disposto a cedere nulla al nemico. È questo il lavoro diplomatico che si cela dietro alla formula usata da Meloni: «L'obiettivo è la de-escalation». La questione è stata affrontata nei colloqui avuti a Roma il primo marzo dal comandante delle Forze armate libanesi, il generale Joseph Aoun. [...]

La visita era iniziata con una gaffe del premier libanese, che ha accolto con due baci e un abbraccio Patrizia Scurti, capo della segreteria di Meloni, scambiata sulla pista dell'aeroporto per la presidente del Consiglio. La scena, tagliata dai video diffusi da Palazzo Chigi, è comparsa nei filmati dei media libanesi. [...]

2 – MELONI RINGRAZIA I SOLDATI IN LIBANO: TANTI INVOCANO LA PAROLA PACE STANDO SUL DIVANO

Estratto dell’articolo di Marco Galluzzo per il “Corriere della Sera”

[...] La presenza di nostri militari nei contingenti di pace, non solo delle Nazioni Unite, è di solito apprezzata per le qualità di dialogo che le nostre forze armate sanno spesso costruire con le diverse fazioni in guerra sul territorio.

Meloni è partita da questo dato: «L’Italia deve essere consapevole di quello che garantite con i vostri sacrifici. Rinunciate a tutto per costruire e garantire quella pace di cui tanti, soprattutto in questo momento, si riempiono la bocca comodamente seduti dal divano di casa. Non può esserci pace se non c’è anche rispetto, e il rispetto che l’Italia è riuscita a costruire in nazioni e territori come questi, un rispetto garantito dalla professionalità e dall’umanità, dalla capacità di essere competenti, ma anche dalla capacità di saper guardare al bisogno degli altri, è la carta d’identità del nostro orgoglio». [...]

