16 mar 2023 19:30

DUE CUORI E UNA CAPARRA! – CHIARA GRIBAUDO, VICEPRESIDENTE PD E COINQUILINA DELLA NEO-SEGRETARIA MULTIGENDER ELLY SCHLEIN, "A UN GIORNO DA PECORA" RACCONTA IN CHE CONDIZIONI VIVONO: “NON È UNA CASA GRANDE, SONO DUE STANZE, UN BAGNO ED UN CUCININO. MA TANTO LEI NON C’È MAI E ANCHE IO NON CI SONO SPESSO – CHI FA LA SPESA? NESSUNA. NON ABBIAMO MAI TEMPO" (E CHE VE MAGNATE?) – "ANDARE A VIVERE DA SOLE? VEDIAMO, CI ARRANGEREMO” - VIDEO!