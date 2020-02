DUOMO POLITIK! - CERTI USCIERI CHIACCHIERONI HANNO VISTO LUIGI DI MAIO INCONTRARSI CON URBANO CAIRO. ECCO COSA C'ERA AL CENTRO DELLA CHIACCHIERATA - MA ANCHE PATUANELLI SI VEDE SPESSO A MILANO: VUOLE DIRE LA SUA IN CONFINDUSTRIA - NELLE TRAVERSE DI CORSO BUENOS AIRES LE ESCORT PER SOLLAZZARE I MARITI MENTRE LE MOGLI FANNO SHOPPING - PARE CHE SALVINI DIA MILANO PER PERSA (VINCE SALA) E QUINDI VUOLE LASCIARE IL CANDIDATO A FORZA ITALIA. E C'È CHI SPINGE SILVIO IN PERSONA

Attenzione! Certi uscieri chiacchieroni hanno individuato Luigi Di Maio, di ritorno da Skopje e Pristina, in un incontro riservato con Urbano Cairo. Il grande capo del Corriere della Sera ha visto il ministro degli Esteri perché ha capito che lo scontro nel Movimento 5 Stelle è al calor bianco, ma soprattutto perché su tutta una serie di partite economiche (leggasi: la brutta vicenda Blackstone e i rapporti con Banca Intesa) Urbanetto è nervosissimo, tanto da aver incontrato l’amministratore delegato di BPM, Giuseppe Castagna. Un altro che si sta facendo vedere spesso sotto la Madonnina è Patuanelli: vuole dire la sua in Confindustria e pare possa sostenere Bonomi. Sarà giusto schierarsi? Chissà.

Sapete qual è la via più hot di Milano? Indubbiamente Corso Buenos Aires. In tutte le traverse c'è qualche signorina pronta a ricevere nei palazzi che si affacciano sulla via del commercio più lunga d'Europa. Mentre le signore fanno shopping i mariti possono andare su e... Tutti lo sanno, i siti di escort ne sono pieni, ma nessuno fiata.

A proposito di escort, il sito internet Escort Advisor ha proiettato le immagini delle tre escort più importanti di Milano sul Palazzo di Regione Lombardia. I vigili di Beppe Sala non hanno fiatato. Ora il governatore Fontana è incazzato come un puma. Denunce in arrivo?

Attenzione! Pare proprio che giri una voce incredibile sulla piazza di Milano: che Salvini abbia deciso di cedere la sfida contro Beppe Sala (tanto, è persa) a Silvio Berlusconi. E qualcuno ad Arcore sta cercando di dire al vecchio leone che dovrebbe candidarsi lui. Chissà per quale interesse...

Si fa chiamare Federico Champagne e sapete chi è? Indizio: è il fratellino gaudente di un politico leghista di primissimo piano al Senato. Fa di quei video su Instagram da levarsi la pelle di dosso dalle ghignate.

In A2A il presidente Valotti ha finito. L'ha capito pure lui. Non verrà rinnovato per il terzo giro anche perché il regolamento del Comune non lo permette, e soprattutto non ci sarà nessuno che chiederà una deroga.

