È DURA LA VITA DELLA PRINCIPESSA MILIONARIA - ''ESISTO, NON VIVO''. VIDEO: IL GRIDO DI DOLORE DI MEGHAN MARKLE A UN ANNO DAL MATRIMONIO CON HARRY. ''NESSUNO MI HA MAI CHIESTO COME STO'', LASCIANDO INTENDERE DI SOFFRIRE DI DEPRESSIONE POST PARTUM - UN DOCUMENTARIO RACCONTA LA COPPIA ''VULNERABILE E FERITA'', COL PRINCIPE CHE VORREBBE LASCIARE IL REGNO UNITO: ''OGNI CLIC MI RICORDA LA MORTE DI MIA MADRE DIANA''. I DUE PROBABILMENTE SI TRASFERIRANNO IN…

MEGHAN MARKLE: "NESSUNO MI HA MAI CHIESTO COME STO"

Da www.rainews.it

intervista a meghan e harry di sussex

"Esisto, non vivo", mentre lotto con le pressioni della vita di corte e dei media. E' Meghan Markle a descrivere così la sua vita da quando è diventata la duchessa del Sussex. Lo fa in una lunga e intensa intervista realizzata da Tom Bradby, che andrà in onda questa sera sul canale britannico ITV all'interno del documentario "Harry e Meghan: viaggio in Africa". Una finestra sul loro viaggio nell'Africa meridionale. Il primo viaggio di una coppia "vulnerabile e ferita". Venerdì è stato pubblicato sul web un estratto dell'intervista. E Meghan, che ammette ‌di non stare bene, ha ricevuto il sostegno degli utenti di twitter. Nel giro di un'ora, #WeLoveYouMeghan è diventato primo nei trend topics del social media.

Venerdì è stato pubblicato sul web un estratto dell'intervista. E Meghan, che ammette ‌di non stare bene, ha ricevuto il sostegno degli utenti di twitter. Nel giro di un'ora, #WeLoveYouMeghan è diventato primo nei trend topics del social media. Nell'ultimo anno la coppia è stata costantemente sotto la lente di ingrandimento. E' stata accusata di arroganza e superbia. Nel documentario, Harry esprime il desiderio di lasciare il Regno Unito (riconoscendo che è cosa impossibile), e descrive Città del Capo come "un posto fantastico dove avere una base. Ma non so come potremmo essere utili a risolvere i tanti problemi che ci sono".

intervista a meghan e harry di sussex

Quello che sottolinea Bradby è come il principe sia convinto che la madre Diana sia morta per colpa della stampa. E sia seriamente preoccupato che a Meghan possa accadere la stessa cosa. Quando alla duchessa è stato chiesto dell'impatto del controllo pubblico sulla sua "salute fisica e mentale" e di come Harry sia "protettivo" nei suoi confronti, lei ha risposto: "Guarda, qualsiasi donna, specialmente quando è incinta, diventa incredibilmente vulnerabile...e poi quando hai un figlio, sai ...come donna, è molto". "Quindi la risposta corretta è che lei non sta proprio bene..." dice il giornalista. E lei, visibilmente turbata, risponde: "Sì. Grazie per avermelo chiesto, perché nessuno mi ha mai chiesto come sto".

archie meghan e harry di sussex

REGNO UNITO, MEGHAN: "ESISTO NON VIVO". E ORA I DUCHI DI SUSSEX PENSANO DI TRASFERIRSI IN AFRICA

Antonello Guerrera per www.repubblica.it

È una voce che gira da mesi, ma secondo il Sunday Times è sempre più concreta. Harry e Meghan starebbero seriamente pensando di trasferirsi in Africa. La tentazione è stata confermata anche in un nuovo documentario di Itv sulla recente trasferta dei duchi del Sussex nel continente africano, durante il quale Meghan dichiara "esisto, non vivo", riferendosi al disagio in apparenza crescente della sua vita regale costantemente sotto i riflettori. Nella clip l'ex attrice americana Markle ammette di "non stare troppo bene", sottolineando come "non molte persone mi abbiano chiesto come ci si senta nei panni di mamma e moglie" di un principe.

baby sussex 3

Ecco perché sembra proprio essere giunto il momento per cui Harry, Meghan e il piccolo Archie possano prendersi una pausa lontano dalla notorietà, per "almeno sei settimane", secondo il domenicale del Times. Ma potrebbe essere solo il primo passo di una vera e propria fuga. La destinazione potrebbe essere Città del Capo, in Sudafrica, toccata tra l'altro proprio nel recente tour della coppia nel continente, che ha incluso anche una visita di Harry in Angola lungo lo stesso percorso di sua madre Diana in una storica campagna contro le mine anti-uomo.

Il trasferimento in Africa dei duchi del Sussex potrebbe verificarsi proprio per il continuo disagio espresso dai due nei confronti della vita da "vip" e degli stessi media, contro cui i due hanno lanciato di recente una guerra a colpa di denunce contro i tabloid per presunte intrusioni nella vita privata.

harry si commuove ai wellchild awards 2019 2

Harry di recente ha dichiarato di associare ogni clic di una fotocamera all'immagine di sua madre e anche la recente nascita del piccolo Archie è stata a lungo tenuta segreta o misteriosa proprio per tenere lontano i media e il mondo esterno. Non a caso, Meghan e Harry mesi fa si sono trasferiti nella tenuta, più riservata, di Frogmore Cottage, che però ha scatenato polemiche per gli alti costi della sua ristrutturazione addebitati ai contribuenti, che però in cambio si aspetterebbero meno riservatezza dagli amati e giovani duchi.

harry si commuove ai wellchild awards 2019 1 harry e meghan ai wellchild awards 2019 7 meghan markle 2 meghan, archie e desmond tutu 2 archie harry, meghan, archie e desmond tutu 1 harry e meghan ai wellchild awards 2019 6 meghan in sudafrica 9 meghan, archie e desmond tutu 1 harry e meghan markle 7 harry e meghan ai wellchild awards 2019 8