LA DURA VITA DELLO SPICCIAFACCENDE - LOTTI TESTIMONE AL PROCESSO CONTRO VERDINI A MESSINA: ''LE NOMINE GOVERNATIVE DEL CONSIGLIO DI STATO SPETTANO ALLA POLITICA, È PRASSI E IO RACCOGLIEVO LE SEGNALAZIONI DEI PARTITI'' - LUNEDÌ ALL'UDIENZA PRELIMINARE DEL CASO CONSIP IL BRACCIO DESTRO DI RENZI RENDERÀ DICHIARAZIONI SPONTANEE. SCELTA IRRITUALE, DETTATA DAL VOLER SEPARARE IL BORDELLO DELLE TOGHE DAL PROCESSO CHE LO VEDE COINVOLTO

VERDINI LOTTI

1. PROCESSO A VERDINI, LOTTI: “NOMINE GOVERNATIVE DEL CONSIGLIO DI STATO SPETTANO A POLITICA. E’ PRASSI”

Da www.ilfattoquotidiano.it

“Era prassi che le nomine governative del Consiglio di Stato avessero questa caratteristica politica, e il mio compito, nello svolgimento delle mie funzioni, era quello di raccogliere le segnalazioni dei partiti politici presenti allora in Parlamento di maggioranza e opposizione; poi il Consiglio dei ministri avrebbe vagliato il curriculum migliore”.

Così l’ex sottosegretario Luca Lotti, a Messina, ha risposto ad Antonio Condorelli per L’Aria che Tira (La7), all’uscita dall’aula di Tribunale, dove ieri è stato sentito come testimone nel processo scaturito dall’operazione “Sistema Siracusa”, che vede tra gli imputati Giuseppe Mineo, ex magistrato di giustizia amministrativa, per corruzione in atti giudiziari, e l’ex senatore di Ala, Denis Verdini, per finanziamento illecito ai partiti.

2. LA MOSSA DI LOTTI AL PROCESSO CONSIP: CHIEDE DI PARLARE SUBITO IN AULA

Estratto dall'articolo di Francesco Salvatore per ''La Repubblica''

https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2019/06/21/news/lotti_consip-229344590/

LOTTI E VERDINI

Lotti parlerà (...) lunedì prossimo, nell'udienza preliminare del processo Consip, nel quale è imputato per favoreggiamento. Una mossa a sorpresa, la sua, annunciata di persona il 28 maggio nel corso della prima udienza a porte chiuse.

Quel giorno Lotti, assistito dagli avvocati Franco Coppi ed Ester Molinaro, era presente nell'aula 11 gup del tribunale di Roma. Non una consuetudine da parte degli imputati nella fase filtro dell'udienza preliminare (…) Lotti ha preso parola e ha annunciato al gup Clementina Forleo che renderà dichiarazioni spontanee.

lotti renzi

Quanto dirà, ovviamente, rappresenta ancora una incognita. Tuttavia è difficile non collegare la decisione di prendere la parola in aula con lo svelamento dell'inchiesta di Perugia. È proprio all'indomani dell'udienza del 28 maggio che su Repubblica esce il primo articolo sull'indagine che ha terremotato il Csm ma anche rimesso sulla graticola l'ex ministro. Sebbene Lotti non sia indagato, il suo coinvolgimento è apparso subito molto forte (…)

Una ipotesi è che Lotti voglia intervenire subito proprio per provare a disinnescare davanti al giudice il pericolo di intrecci tra i due fronti. Difficile pensare che prenda la parola per un cambio in corsa della strategia difensiva nel processo, nel quale è accusato di aver rivelato a Luigi Marroni, ex ad di Consip, che sulla centrale acquisti della pubblica amministrazione era in corso un'indagine penale.

luigi marroni luigi marroni