[...] adesso devono decidere le regole. [...] chi farà il presidente del Consiglio in caso di vittoria elettorale. Fino al 2018 la regola è stata semplice: chi prende un voto in più esprime il premier.

[...] Adesso però in vantaggio nei sondaggi c'è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e gli alleati fanno resistenza.

Matteo Salvini punta ancora a superare Meloni nei voti di lista [...]

[...] Per questo, per il momento, fa buon viso a cattivo gioco: "Chi prende un voto in più indica il nome per fare il premier" ha assicurato ieri ad Affaritaliani.it.

Le maggiori resistenze arrivano, però, da Forza Italia. [...]

Dubbi dietro cui si nasconde un'idea, che in queste ore circola tra i vertici di Lega e FI. Chiedere che a esprimere il premier non sia il partito che avrà preso più voti a livello di lista, ma che avrà più parlamentari tra Camera e Senato. Se FI e Lega dovessero formare un unico gruppo parlamentare dopo le elezioni, potrebbero avere (ma non è detto) più eletti di FdI e a quel punto rivendicare la premiership.

Berlusconi vorrebbe che a deciderlo sia l'assemblea dei parlamentari. Uno stratagemma che servirebbe per sbarrare la strada di Meloni a Palazzo Chigi. [...]

Però Ignazio La Russa, senatore meloniano, mette le cose in chiaro: "Chiediamo che non cambino le regole né sui collegi né su come si sceglie un candidato - ha detto a Mezz' Ora in Più - sarebbe un aiuto alla sinistra". [...]

La questione sarà affrontata mercoledì, ma intanto i leader hanno iniziato la campagna elettorale. [...]

[…] Berlusconi e Salvini temono, pur nella semi-pace ritrovata ma tutta da ricostruire, che a vincere sia Giorgia Meloni […] il piano è questo. Si va al voto con tre punte d'attacco e senza stabilire chi dei tre governerà. […] L'idea è quella di unire le forze tra Forza Italia e Lega subito dopo le elezioni e la somma dei due partiti supererebbe in Parlamento in numero di seggi quelli ottenuti da FdI. Si sta pensando a un'assemblea degli eletti, appena insediate le nuove Camere, nella quale nominare il premier di centrodestra.

[…] Quindi in Parlamento saranno più i forzaleghisti uniti che i meloniani. Ed ecco fatta la sorpresina all'amica Giorgia. Perciò comincia a circolare, sia in Italia sia in Europa presso il Ppe, l'ipotesi Tajani premier […] C'è chi dice, tra chi è vicino al Cavaliere, che al posto di Giorgia - se riesce il piano - Silvio vede se stesso come premier. Considerando che, parole sue, «serve gente d'esperienza e di larghe conoscenze alla guida di questo Paese, e io modestamente queste caratteristiche le ho...». Ma più che king, Berlusconi si vede kingmaker. O queenmaker nel senso che magari andrebbe bene investire pure la Meloni, ma l'importante è avere la forza numerica per dire: ti ho fatto presidentessa del consiglio io.

O magari, se il piano funziona ma la Meloni farà di tutto per cautelarsi in questi due mesi di campagna elettorale, Silvio e Matteo tireranno fuori altri nomi a sorpresa per succedere a Draghi? Frattini forse? O un super-tecnico d'area, se esiste? […]