2 mar 2021 11:00

ECCO COME DRAGHI HA SCARICATO ARCURI: GLI HA "RICORDATO" CHE I PM STANNO INDAGANDO - "LA MAGISTRATURA STA FACENDO LUCE SU UNA SERIE DI MALVERSAZIONI INTORNO ALLE FORNITURE DI MASCHERINE E, BENCHÉ ARCURI NON SIA PERSONALMENTE COINVOLTO, NON È DIFFICILE IMMAGINARE CHE DRAGHI ABBIA ACCELERATO SUL RICAMBIO ANCHE PER SOTTRARRE UNA STRUTTURA COSÌ ESPOSTA A EVENTUALI CONTRACCOLPI GIUDIZIARI…"