ECCO COME IL “CUOCO DI PUTIN” SI CUCINA I GOVERNI EUROPEI - EVGENIJ PRIGOZIN, A CAPO DELLA MILIZIA RUSSA WAGNER, CONTROLLA LA TRATTA DI ESSERE UMANI IN LIBIA, MALI, REPUBBLICA CENTRAFRICANA E MOZAMBICO – DIETRO ALL’AUMENTO DELLE PARTENZE DALL’AFRICA C’È ANCHE IL SUO ZAMPINO (SU ORDINE DI PUTIN) - I MILITARI RUSSI COMBATTONO UNA “GUERRA IBRIDA” PROVANDO A DESTABILIZZARE I GOVERNI EUROPEI USANDO I MIGRANTI COME ARMA...

Estratto dell’articolo di Francesco Bechis per "il Messaggero"

Yevgeny Prigozhin

Non si aprono da soli i rubinetti del traffico di migranti dall'Africa centrale al Sahel e il Mediterraneo. Non quando di mezzo c'è la Wagner, la brigata di mercenari russi guidata da Evgenij Prigozin. Viene da lontano l'allarme risuonato dal governo Meloni. È documentato, nero su bianco, nei rapporti dei Servizi segreti italiani e del Copasir, il comitato parlamentare di controllo degli 007.

Libia, Mali, Repubblica centrafricana, Mozambico. La tratta di esseri umani sotto il vigile controllo delle milizie russe in Africa è il tassello di una «guerra ibrida che minaccia l'Unione europea e la sua coesione».

yevgeny prigozhin

Febbraio 2022, un anno fa. Ai più il nome dell'esercito privato russo di stanza in decine di Paesi, dall'Africa subsahariana alla Siria, non dice nulla. Non ancora: di lì a poco la Wagner sarebbe dilagata in Ucraina, dove oggi precede le truppe russe nelle trincee del Donbass.

Intanto però il Copasir accende un faro: preoccupa l'ingerenza della Russia nel Sahel, la sconfinata fascia di territorio che attraversa l'Africa dall'Atlantico al Mar Rosso, cinta dal deserto del Sahara e la savana sudanese. Qui, tramite i contractor della Wagner - quasi 5mila i soldati operativi nel continente - il Cremlino persegue «l'obiettivo di contrastare e porsi come alternativa alle operazioni dei Paesi occidentali in un'area delicatissima, considerata come il confine meridionale d'Europa». […]

migranti al largo della costa africana

Nel documento che riletto oggi sembra dare sostanza alle preoccupazioni di Palazzo Chigi le attenzioni del Copasir si concentrano su due Paesi africani: Libia e Mali, entrambi crocevia degli interessi italiani nella regione. Nella Cirenaica e in alcune zone del Fezzan, le aree libiche sotto il controllo di Khalifa Haftar e l'egida russa, il disarmo delle milizie di Mosca viene indicato come «fattore cruciale per la stabilizzazione del Paese». […]

migranti

Un anno dopo quegli allarmi trovano riscontri. Non è casuale il coro unanime dei vertici del governo italiano contro la Wagner e i suoi contatti con la tela dei trafficanti di esseri umani, a margine di un incontro a Palazzo Chigi con i direttori dei Servizi. Prima il ministro della Difesa Guido Crosetto (insultato da Prigozin sul suo canale Telegram), poi il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. Dunque la stessa premier Giorgia Meloni, convinta della necessità di non «lasciare campo» ai mercenari russi in Africa.

Oggi, la nuova ondata che mette sotto pressione il governo italiano. Non c'è solo la rotta del Mediterraneo orientale, la stessa che dalla Turchia ha trascinato verso la morte gli 80 migranti naufragati a Cutro. Nell'Est della Libia si registra un picco di partenze di siriani, afghani, pakistani. […]

MIGRANTI - BARCONE ALLA DERIVA IN LIBIA BARCONI MIGRANTI IN DIFFICOLTA' AL LARGO DELLE COSTE DELLA CALABRIA MIGRANTI - BARCONE ALLA DERIVA IN LIBIA naufragio barchino migranti acque libiche 1