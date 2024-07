ECCOLE LE RAGIONI PERSONALI CHE HANNO PORTATO ALLE DIMISSIONI DI MARINELLA SOLDI DALLA PRESIDENZA DELLA RAI: ANDRÀ A LAVORARE PER LA BBC – DAL 1 SETTEMBRE 2024 SARÀ CONSIGLIERE NON ESECUTIVO DEL COMMERCIAL BOARD DELLA TV INGLESE – CON IL SUO ADDIO, E IN ATTESA DELLA NOMINA DEI NUOVI VERTICI (LA GIANNILETTIANA SIMONA AGNES È IN POLE PER IL POSTO), IL RUOLO DI PRESIDENTE SARÀ ASSUNTO DAL CONSIGLIERE PIÙ ANZIANO, CIOÈ L’AD, ROBERTO SERGIO…

Dal 10 agosto prossimo Marinella Soldi non sarà più presidente della Rai. Ad annunciare le dimissioni è stata lei stessa con una lettera indirizzata al Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. La decisione […], legata a ragioni personali e professionali, è stata comunicata ai vertici aziendali, informa la Rai in una nota, e verrà formalizzata nella riunione del Consiglio di Amministrazione prevista per la prossima settimana. Soldi, toscana di 57 anni, era presidente della Rai dal 21 luglio 2021.

Le dimissioni annunciate dalla Soldi rendono ancora più urgente una soluzione al rebus delle nomine del prossimo Cda in Parlamento, situazione al momento in stallo anche per alcune frizioni sul tema registrate all'interno della maggioranza.

Non è stato ancora possibile procedere alla calendarizzazione a luglio dell'elezione dei nuovi consiglieri. Il calendario può essere integrato ma il tempo stringe. Le dimissioni della Soldi potrebbero imprimere una nuova accelerazione ai lavori delle Camere. Poi, una volta definiti i consiglieri, si procederà alla scelta del prossimo presidente Rai che dovrà avere i due terzi dei voti in commissione di Vigilanza. In attesa di questo passaggio, sarà il più anziano tra i componenti del consiglio di amministrazione della Rai ad assumere provvisoriamente il ruolo di presidente. In questo Cda il consigliere più anziano è Roberto Sergio. Per l'attuale amministratore delegato si profila quindi il possibile doppio incarico di ad e presidente fino alle nuove nomine.

E poco dopo l’annuncio delle dimissioni è arrivata la notizia del nuovo incarico di Soldi, nominata consigliere non esecutivo del Commercial Board della Bbc dal 1 settembre 2024, dopo essere entrata nel Consiglio principale del Gruppo nel settembre 2023.

I consiglieri di Bbc Commercial sono nominati dal Consiglio della Bbc su proposta del Comitato per le Nomine che comprende Dr Samir Shah, presidente della Bbc e Sir Damon Buffini, presidente del Consiglio Bbc Commercial. Bbc Commercial è una controllata della Bbc: il consiglio supervisiona le attività commerciali del Gruppo e la realizzazione degli obiettivi di Bbc Studios, in linea con la strategia complessiva commerciale della Bbc. Bbc Commercial ha un consiglio composto da otto membri con la maggioranza non esecutiva e un massimo di 3 esecutivi.

Per Samir Shah, Presidente della Bbc, "Marinella ha una significativa esperienza globale ed una profonda comprensione delle sfide affrontate dai servizi pubblici. Il suo ulteriore contributo sarà prezioso". […]

