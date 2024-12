GRILLO PARLA DA CARRO FUNEBRE, 'IN 3 ANNI SMARRITI TUTTI VALORI, MAGO OZ NON MI RISPONDEVA'

beppe grillo al volante del carro funebre video contro giuseppe conte 3 dicembre 2024 6

(Adnkronos) - "Be', sono ottimista per le votazioni del 5 di dicembre. Devo parlarvi come attuale e confermato dallo Statuto garante, quindi come custode dei valori, i grandi valori del Movimento 5 stelle. Valori che sono scomparsi in questi tre anni. Non so quale narrazione vi è stata fatta, io come garante non intervenivo in nulla, tutti i miei progetti che arrivavano al Mago di Oz non arrivavano perché lui non si faceva mai trovare, e i progetti sono stati tantissimi".

Così Beppe Grillo apre il suo videomessaggio 'delicato' seduto dentro un carro funebre. "Vorrei mettervi a conoscenza di questo, cosa gli ho ribadito l'ultima volta che ci siamo visti a Roma - aggiunge -. Gli ho detto 'fammi dare una mano, prendi i progetti che ti ho mandato, sono una cinquantina di cose meravigliose, fatti dare una mano'. Mi ha detto: 'Sì, ci vediamo una volta al mese', poi non si è fatto più trovare. La sua dinamica era quella di non farsi mai trovare da me.

giuseppe conte beppe grillo

Quindi i miei progetti, da quelli istituzionali fatti con dei professionisti, dalla sfiducia costruttiva con lo sbarramento al 5%, la legge anti zombie cioè il cambio di casacca, c'è stata poi la legge sui condomini per le assemblee per non farle all'unanimità ma a maggioranza in modo da delimitare il turismo degli affitti a due o tre giorni.

Gli ho dato qualsiasi cosa, gli ho mandato il due ventiventi che era portare il consumo di elettricità a 2kwatt anziché 6, 20 tonnellate di materia prima invece di 40, diminuire le ore di lavoro a 20 anziché 40, e aumentare l'efficienza. Tutti questi progetti, le stelle polari, la legge che abbiamo fatto con due ingegneri sulla tutela dei gatti dei cittadini, e così una sequenza di cose che non hanno mai avuto risposta". "Io da tutore dei valori sacri, questi valori sono stati traditi in questi tre anni", dice ancora Grillo.

BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE - MEME BY USBERGO

GRILLO, CONTE HA DISINTEGRATO IL M5S, IO HO GIÀ PERSO

(ANSA) - "Hanno votato meno della metà degli iscritti, ma vi pongo un dubbio". Lo ha detto il garante del M5s Beppe Grillo in un video sul suo blog commentando le votazioni dell'Assemblea degli iscritti al M5s. "Avete già deciso - ha aggiunto - e io ho già perso, lo so. Ma sono ottimista perché questo Movimento aveva un'identità straordinaria". Riferendosi a Conte, ha aggiunto: "il modo di comportarsi di Oz è stata la carta vincente per disintegrare il Movimento nella sua identità". "Conte soffre di una sindrome compulsiva di ripetizione a specchio", ha proseguito.

BEPPE GRILLO CON IL VECCHIO SIMBOLO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

GRILLO, IL M5S È STRAMORTO, FATEVI UN ALTRO SIMBOLO

(ANSA) - "Vedere questo simbolo rappresentato da queste persone mi dà un senso di disagio. Fatevi un altro simbolo, andate avanti e fate le vostre cose. Il Movimento è stramorto, ma è compostabile. L'humus che c'è dentro non è morto". Lo ha detto il garante del M5s Beppe Grillo in un video sul suo blog.

CONTE - IL GALANTE - VIGNETTA BY ROLLI PER IL GIORNALONE - LA STAMPA BEPPE GRILLO MARCO TRAVAGLIO beppe grillo al volante del carro funebre video contro giuseppe conte 3 dicembre 2024 4 GRILLO VIVO - VIGNETTA BY ROLLI PER IL GIORNALONE - LA STAMPA IL POST DI BEPPE GRILLO CON LE DOMANDE A GIUSEPPE CONTE - 12 SETTEMBRE 2024