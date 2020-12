ELIO E LE STORIE MES - PARAGONE: “LANNUTTI? LO VOGLIO PROPRIO VEDERE. SE VOTA SÌ O FA UN VOTO LEGGERO, DOPO AVER DETTO SEMPRE PESTE E CORNA CONTRO IL MES, SE NON TIENE UNA POSIZIONE IMPORTANTE, LO MANDO A QUEL PAESE” - “IL GOVERNO NON CADRÀ, QUALCUNO POTREBBE USCIRE DALL’AULA, SECONDO ME TRE O QUATTRO TERRANNO UNA POSIZIONE DURA, CI POTREBBE ESSERE QUALCUNO VOTERÀ NO”

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

ELIO LANNUTTI

Il senatore a Un Giorno da Pecora: dopo 23 giorni di Covid la prima volta che sono uscito sono inciampato sul marciapiede e mi sono fatto piccola frattura al braccio... Il voto di mercoledì sul Mes? “Io voterò no. E non credo che vedremo smottamenti all'interno del M5S. Qualcuno potrebbe uscire dall'aula, secondo me tre o quattro terranno una posizione dura, e ci potrebbe esser qualcuno voterà no”.

IL DITO MEDIO DI GIAN LUIGI PARAGONE

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore del Gruppo Misto Gianluigi Paragone. Lezzi e Morra, secondo lei, potrebbero votare no? “Non è detto”. Ed Elio Lannutti? “Lo voglio proprio vedere. Se vota si o fa un voto leggero, dopo aver detto sempre peste e corna contro il Mes, se non tiene una posizione importante...a quel paese ce lo mando”.

Secondo lei il governo quindi non cadrà. “No, non ci sarà la 'tragedia' che leggo sui giornali”. Paragone ha poi raccontato uno sfortunato episodio che lo ha visto protagonista nei giorni scorsi: “dopo 23 giorni di Covid sono uscito per la prima volta, ero talmente stanco e senza forze che sono inciampato sul marciapiede. E mi sono fratturato una parte del braccio, la testa del radio. Ho un tutore che non indosso, per fortuna però sono operativo...”

