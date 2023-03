ELISABETTA BELLONI RIMANE DOV’È – PER GIORGIA MELONI LA CAPA DEL DIS NON SI TOCCA: IN QUESTA FASE UNA DISCONTINUITÀ NEI SERVIZI POTREBBE RIVELARSI DESTABILIZZANTE. LO STESSO VALE PER DESCALZI, ORMAI DIVENTATO CONSIGLIERE DI FIDUCIA DELLA DUCETTA. ALLA PRESIDENZA DI LEONARDO È DERBY TRA GENERALI: LUCIANO CARTA, CHE SPERA IN UNA PROROGA, E GIUSEPPE ZAFARANA, COMANDANTE DELLA GUARDIA DI FINANZA. PER L’AD, CRESCONO LE QUOTAZIONI DI LORENZO MARIANI, SPONSORIZZATO DA CROSETTO

Elisabetta Belloni resta dov'è. Così ha deciso Giorgia Meloni. […] Oggi il suo nome è stato gettato nel circuito impazzito, e a tratti velenoso, della maggioranza di destra alle prese con il rinnovo dei vertici delle grandi partecipate di Stato. Un giorno come presidente dell'Eni, un altro come presidente di Leonardo. Non sono due aziende a caso, sia chiaro. Perché sono due multinazionali che hanno la principale interfaccia con i servizi.

[…] Per Meloni però è troppo importante che rimanga dov'è ora, al Dipartimento per le informazioni della sicurezza, luogo in cui era stata voluta da Mario Draghi e confermata dalla leader di Fratelli d'Italia. E così, secondo quanto trapela da Palazzo Chigi, la premier ha dato esplicitamente mandato agli uomini del suo partito, che trattano al tavolo delle nomine, di sfilarla dal toto-partecipate.

Fuori dal perimetro strettamente politico, sono due i consiglieri sui quali Meloni ha posto grandissima fiducia. Il primo è Claudio Descalzi, […] la seconda è Belloni. Meloni vuole che entrambi rimangano al loro posto, perché una discontinuità ora potrebbe rivelarsi destabilizzante.

Su Leonardo ci sono ancora un po' di incertezze, ma all'interno dell'azienda sta lievitando l'ottimismo dei sostenitori di Lorenzo Mariani, il manager che il ministro della Difesa Guido Crosetto sta sponsorizzando per il ruolo di amministratore delegato, contro la corsa dell'ex ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani […].

Per la presidenza, invece, […] la sfida è ristretta a due generali: Luciano Carta, attuale presidente, ex capo dell'Aise, i servizi segreti esteri, che spera in una proroga, e Giuseppe Zafarana, Comandante della Guardia di Finanza.

Intanto dopo il Monte dei Paschi di Siena, oggi il governo licenzierà le nomine decise per Enav, la società che si occupa del traffico aereo in Italia. Stando alle ultimissime indiscrezioni, Pasqualino Monti, presidente dell'Autorità portuale di Palermo, dovrebbe diventare amministratore delegato in quota FdI, e Pietro Bracco, attualmente nel Consiglio di amministrazione del Gruppo Fs, dovrebbe vestire i panni di presidente, per volontà della Lega.

