ELLY A PEZZI! PD IN FRANTUMI SULLA POSSIBILE CANDIDATURA DI MARCO TARQUINIO, EX DIRETTORE DI AVVENIRE , “PORTATO” DAL MOVIMENTO DEMOS, VICINO A SANT’EGIDIO, CHE NON PIACE A UN PEZZO DELL’ALA RIFORMISTA (MA NON TUTTA: GRAZIANO DELRIO È FAVOREVOLE) PER LE SUE POSIZIONI CONTRO LE ARMI ALL’UCRAINA. E ANCHE LA SCHLEIN COMINCIA A AVERE DEI DUBBI PERCHE’ TARQUINIO È CONTRARIO AL MATRIMONIO EGUALITARIO, ALLE UNIONI CIVILI, AL DDL ZAN – ELLY INCONTRA BONACCINI: SI TRATTA SUI CAPILISTA ALLE EUROPEE..

Lorenzo De Cicco per “la Repubblica” - Estratti

«Ma Bonaccini dov’è?». Capannello di cronisti e cameraman davanti al portone del Nazareno. Sono le due del pomeriggio, le agenzie di stampa battono: l’incontro con Elly Schlein è finito. «Incontro positivo », è la versione concordata tra i due e fatta trapelare (due righe per tre ore e mezza di faccia a faccia...).

Però passano i minuti e il presidente del Pd non sbuca dal portone. Ha imboccato un’uscita laterale, si scopre poi. Gran dribbling ai giornalisti. Il motivo di tanta ritrosia è chiaro: il governatore dell’Emilia Romagna è di suo conciliante, non vuole strappi in pubblico con la segretaria, ma il suo correntone è una pentola a pressione. Le liste per le Europee, per come sono state ipotizzate dalla leader, alimentano i mal di pancia.

(...)

Terza spina: con questo schema perfino il presidente del Pd si ritroverebbe scavalcato.

Bonaccini e Schlein, insomma, hanno avuto parecchio di cui parlare. La leader, da quanto trapela, sarebbe ancora orientata, di massima, a puntare sui civici in cima all’elenco, ma nel Nord Est farebbe un’eccezione. Ma solo per Bonaccini, appunto. E questo paradossalmente è un problema: perché il governatore sta facendo di tutto per non dare nemmeno l’impressione di negoziare solo per sé. Si tratta, allora. I bonacciniani vorrebbero rimettere in discussione almeno 2 posti da capolista.

Gli schleiniani suggeriscono invece che la leader scivoli al quinto posto in un maxi-collegio, per dare più chance a un paio di uscenti. Ma un accordo ancora non c’è. Anche perché nel vertice Bonaccini- Schlein si è parlato pure di Emilia- Romagna: col governatore a Bruxelles, si voterebbe a novembre. E Bonaccini vorrebbe subito un patto sul successore. Non a caso ieri al Nazareno si è presentata anche una delegazione del M5S emiliano.

Gli eurodeputati dem si riuniranno stamattina. Il rischio sfogatoio è alto. Schlein sta convocando riunioni in batteria. Ieri ha sentito i segretari regionali, senza esporsi sulla sua candidatura. L’unica novità è che non ci saranno deroghe per gli uscenti al terzo mandato. Una tagliola per l’ex ministro Paolo De Castro.

Schlein vuole portare a Bruxelles una pattuglia rinnovata. Circola con insistenza il nome di Chiara Gribaudo, vice-presidente del Pd, nel blocco di testa della circoscrizione Nord Ovest. Ma il problema principale per la leader, nelle ultime ore, è diventato un altro. Gli esterni. Schlein in una riunione coi fedelissimi ha ipotizzato la candidatura di Ilaria Salis, detenuta da 13 mesi in Ungheria.

Antonio Misiani, il responsabile Economia Pd, ieri apriva: «Ci stiamo interrogando ». Ma la mossa non convince tutti. «Le liste delle Europee non sono l’Isola dei famosi», la risposta in tv, a domanda su Salis e candidature varie, di Pina Picierno, vicepresidente dell’Europarlamento.

L’insofferenza in queste ore si sta concentrando soprattutto su Marco Tarquinio, l’ex direttore di Avvenire , “portato” dal movimento Demos, vicino a Sant’Egidio. Tarquinio non piace a un pezzo dell’ala riformista (ma non tutta: Graziano Delrio è favorevole) per le sue posizioni contro le armi all’Ucraina. «Se si vuole imporre un cambiamento di rotta politica, lo si faccia apertamente, non così», protestava ieri Lia Quartapelle. Anche l’ex ministro Lorenzo Guerini è critico. Altri esponenti di sinistra, da Goffredo Bettini ad Andrea Orlando, invece l’hanno difeso in blocco.

Ma se Schlein comincia ad avere dubbi — come ammettono nella sua cerchia — non è tanto per la linea su Kiev. Ma perché è uno dei suoi mondi di riferimento a protestare, finora più in privato che in pubblico. Tarquinio è contrario al matrimonio egualitario, alle unioni civili, al ddl Zan.

Lo stesso Alessandro Zan, appunto, tra i più vicini a Schlein, in una riunione al Nazareno ha sconsigliato la candidatura, suggerendo alla leader di dare rappresentanza ai cattolici attraverso figure con posizioni meno rigide sui diritti. Schlein ci sta riflettendo.

(...)