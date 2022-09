19 set 2022 16:57

ENRICHETTO SMUOVE I SUOI EURO-ALLEATI - LA SPD TEDESCA CI RIFILA IL SUO “DESIDERIO” IN VISTA DELLE ELEZIONI ITALIANE: “SAREBBE DAVVERO UN SEGNALE IMPORTANTE SE ENRICO LETTA POTESSE VINCERE E NON MELONI, CHE, COME PARTITO POST FASCISTA, PORTEREBBE L'ITALIA IN UNA DIREZIONE SBAGLIATA” - IL PRESIDENTE SPD, KLINGBEIL: “LA PREOCCUPAZIONE IN VISTA DEL VOTO IN ITALIA C'È. MA LE ELEZIONI SI POSSONO VINCERE ANCHE AGLI ULTIMI METRI"