ERA MEGLIO IL SILENZIO! - ANCHE CONTE SI È DECISO E HA PARLATO SULL’AFGHANISTAN: “DOBBIAMO COLTIVARE UN SERRATO DIALOGO CON IL NUOVO REGIME, CHE APPARE ALMENO A PAROLE SU UN ATTEGGIAMENTO ABBASTANZA DISTENSIVO” - IACOBONI: “CERTO, CHIEDETELO A JALALABAD E KABUL. ORA IO MI CHIEDO, SEMPRE CON LO STESSO SGOMENTO: COM’È STATO POSSIBILE CHE IL CENTROSINISTRA SIA ARRIVATO A CONSIDERARE QUESTO PERSONAGGIO PUNTO DI RIFERIMENTO ‘FORTISSIMO DEI PROGRESSISTI’?”

giuseppe conte

Dal profilo Twitter di Jacopo Iacoboni

L’avvocato del popolo ha infine parlato:

“Dobbiamo coltivare un serrato dialogo con il nuovo regime [ossia i talebani, nda.], che appare almeno a parole su un atteggiamento abbastanza distensivo”.

talebani nel palazzo presidenziale

Sì, certo, chiedetelo a Jalalabad e Kabul

ora io mi chiedo, sempre con lo stesso sgomento nonostante il passar del tempo, che pare ormai confermare tutta la mia lettura:

com’è stato possibile che il centrosinistra sia arrivato a considerare questo personaggio punto di riferimento “fortissimo dei progressisti”?

TALEBANI IN MARCIA VERSO KABUL giuseppe conte foto di bacco (7)