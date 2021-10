4 ott 2021 11:34

ERA PARTITO PER SMACCHIARE IL GIAGUARO BERLUSCONI, E’ FINITO SMACCHIATO – "CULATELLO" BERSANI SALUTA IL PARLAMENTO: “ALLE PROSSIME POLITICHE LASCERÒ IL SEGGIO MA NON LA POLITICA, QUELLA NON SI LASCIA MAI” - PER CHI COME LUI HA VISTO "LA MORTE IN FACCIA, L'HA PROPRIO ACCAREZZATA NON UNA MA DUE VOLTE (NELL'84 UN INCIDENTE STRADALE, NEL 2014 UN ICTUS) GIÀ IL FATTO DI GODERE DI BUONA SALUTE E CONFIDARE DI RIMANERVI NEGLI ANNI CHE ARRIVERANNO RESTA UN TRAGUARDO PREZIOSO" – LA DELUSIONE RENZI, IL PASSAGGIO DEL TESTIMONE A SPERANZA