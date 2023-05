28 mag 2023 17:42

ERDOGAN STA PER ESSERE RIELETTO PRESIDENTE DELLA TURCHIA: DOPO PIÙ DELLA METÀ DI SCHEDE SCRUTINATE IL “SULTANO” È IN VANTAGGIO (56,4%) SUL SUO SFIDANTE PER LA PRESIDENZA DELLA TURCHIA KILICDAROGLU (43,6%) – OGGI SI È SVOLTO IL SECONDO TURNO DELLE ELEZIONI DOPO CHE NEL PRIMO NESSUNO DEI DUE AVEVA RAGGIUNTO IL 50% DEI VOTI - E PER FORTUNA CHE TUTTI I GIORNALONI DAVANO PER SCONTATA LA VITTORIA DEL "GANDHI TURCO" SU ERDOGAN...