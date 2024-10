UN ESAME DA RECOVERY PER FITTO – L’EUROPARLAMENTO HA PUBBLICATO LE RISPOSTE SCRITTE CHE I 26 NEO COMMISSARI HANNO INVIATO ALLE COMMISSIONI COMPETENTI, CHE ORA DOVRANNO ESAMINARE I TESTI – FITTO SI È TROVATO DI FRONTE AL QUESITO SUL PNRR: “LAVORERÒ AFFINCHÉ I PAESI RISPETTINO LA SCADENZA DI SPESA DEL 2026” – CHE NE PENSERÀ GIORGETTI CHE, VISTI I RITARDI ITALIANI, HA CHIESTO UNA DEROGA SUI TEMPI DI MESSA A TERRA DEL PIANO? – NELLE RISPOSTE L'ULTRAMELONIANO HA CITATO LA DC MA NON FDI...

(ANSA) - L'Europarlamento ha pubblicato, nella sezione online appositamente istituita per le audizioni dei commissari, le risposte scritte che i candidati dei 26 Paesi membri hanno inviato alle commissioni parlamentari competenti. L'annuncio è stato dato nella notte via X dalla portavoce dell'Eurocamera Delphine Colard.

I testi scritti che ciascun commissario è stato chiamato a inviare sono stati inviati rispondendo alle domande non solo delle commissioni titolate a votare o meno il candidato ma anche a quelle che avranno il ruolo di osservatore nel corso dell'audizione. Per quanto riguarda il candidato italiano alla vicepresidenza esecutiva della Commissione Raffaele Fitto, le risposte sono raccolte in sedici pagine e includono diversi argomenti: dalla coesione al Pnrr, dalla pesca all'allargamento fino al legame tra fondi europei e stato di diritto.

FITTO, LAVORERÒ IN UE PER RISPETTO IMPEGNO PNRR ENTRO 2026

(ANSA) - "Il modo migliore per garantire che" il Recovery fund "venga utilizzato nel modo più efficace è aiutare gli Stati membri a rispettare pienamente i propri impegni entro il 2026. Questa è la nostra responsabilità collettiva e una sfida fondamentale per i Paesi e la Commissione". Lo scrive il vicepresidente esecutivo designato della Commissione europea, Raffaele Fitto, nelle sue risposte alle domande scritte degli eurodeputati in vista delle audizioni. "Se sarò confermato, lavorerò affinché i Paesi rispettino le riforme e gli investimenti concordati stabiliti nei Pnrr entro la scadenza di spesa del 2026", sottolinea.

"Con l'avvicinarsi della scadenza finale del 2026, la Commissione valuterà costantemente se gli Stati membri rispetteranno i propri impegni e se sia probabile che le ultime tappe e gli obiettivi siano raggiunti entro quella data - evidenzia Fitto -. In caso contrario, in base all'attuale quadro legislativo, mi impegnerò con gli Stati membri interessati su come modificare i loro piani e garantire che i fondi siano concentrati su investimenti alternativi altrettanto ambiziosi che possano essere completati entro la durata dello strumento".

"Se, nonostante questi sforzi, alcune delle ultime tappe o obiettivi saranno ancora considerate non soddisfatte in modo soddisfacente, il corrispondente esborso non verrà effettuato", aggiunge ancora il ministro uscente.

NELLE RISPOSTE AGLI EURODEPUTATI FITTO CITA LA DC MA NON FDI

(ANSA) - Tanto europeismo, nessun riferimento diretto a Fratelli d'Italia ma la citazione del suo passato democristiano. Nella prima delle risposte scritte che Raffaele Fitto ha inviato agli eurodeputati in vista delle audizioni di novembre, il candidato italiano alla vice presidenza della Commissione mostra subito il suo volto più moderato.

Ricordando la sua biografia Fitto scrive di essere "cresciuto quando l'Europa era profondamente divisa, la mia formazione si è ispirata al rispetto dei valori e dei principi sanciti dai Trattati europei: libertà, democrazia, Stato di diritto, pluralismo, uguaglianza, rispetto della dignità umana, difesa dei diritti civili, parità tra donne e uomini"- "Ho iniziato la mia carriera politica nel partito di cui condividevo i valori, compresa la vocazione europea: la "Democrazia Cristiana".

Nel corso della mia carriera, ho ricoperto incarichi a diversi livelli", ricorda Fitto ripercorrendo i numerosi incarichi - da presidente della Regione Puglia a ministro per gli Affari Regionali fino all'attuale dicastero per gli Affari Ue, il Sud, la Coesione e il Pnrr - senza mai però citare il suo passaggio nel partito di Giorgia Meloni. "Sono sempre stato un convinto sostenitore del progetto europeo e dei principi e valori fondamentali dello Stato di diritto che lo sostengono.

In un continente che sta uscendo da una devastante guerra fratricida, l'integrazione europea offre un percorso senza precedenti e, insieme all'alleanza euro-atlantica, rappresenta lo strumento principale per garantire pace, benessere, prosperità e sicurezza agli europei", scrive il candidato commissario con delega alla Coesione.

