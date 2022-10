LA ESSE AL POSTO DELLA EFFE – ESSELUNGA INAUGURA “LAESSE” IN VIA TOMACELLI, DOVE C’ERA LA LIBRERIA FELTRINELLI: APERTO TUTTI I GIORNI FINO ALLE 21, È GRANDE 4MILA METRI QUADRI E HA L’OBIETTIVO DI DIVENTARE UN SUPERMERCATO ZTL, TRA PIAZZA DI SPAGNA E L’ARA PACIS. C’È UNA TERRAZZA CON CENTO POSTI A SEDERE, IDEALE PER APERITIVI E CAFFÈ, MA ANCHE PER PRANZI COMPLETI – GIULIANA CAPROTTI E FRANCESCO MONCADA HANNO TAGLIATO IL NASTRO, I CONIUGI LETTA, LUPI, SILERI E TRONCA SI SONO ATTOVAGLIATI…

Valeria Arnaldi per “il Messaggero – Cronaca di Roma”

È un trionfo di ingredienti d'eccellenza e fantasie di gusto a sedurre gli occhi - e, più ancora, a ingolosire - nel nuovo negozio laEsse, inaugurato ieri sera in via Tomacelli 21, secondo indirizzo capitolino del format di vicinato di Esselunga, dopo quello aperto in via Cola di Rienzo nel 2021, e quarto nel Lazio. Aperto da oggi tutti i giorni dalle 8 alle 21, va ad ampliare ulteriormente la già ricca offerta di Esselunga nella Capitale, a partire dal superstore di oltre quattromila metri quadri aperto nel 2017 al Prenestino fino ad arrivare all'avvio del servizio e-commerce.

Di scaffale in scaffale, a catturare l'attenzione sono, in particolare, i prodotti del territorio, con una grande attenzione per il made in Lazio, nella valorizzazione di materie prime tipiche della zona. L'obiettivo è evidente: proporre una scelta, ampia e decisamente accurata, di prodotti di qualità per soddisfare le esigenze della spesa di tutti i giorni possibile la consegna a domicilio - ma non solo. Sì perché nel nuovo regno dei sapori nel cuore della città a conquistare è pure un bar su due livelli, con caffetteria e, al primo piano, terrazza con vista sul cuore della città.

Meta ideale per aperitivi e caffè, lo è anche per pranzi completi - ben cento i posti a sedere tra interno ed esterno - grazie a una proposta articolata che gioca con la tradizione, ma non trascura riletture creative. Chiave dell'offerta, anche del menu, è proprio la ricchezza di ingredienti. Ed è il market a darne la misura: accanto a frutta, verdura, pane fresco, carne, pesce, circa tremila prodotti con una ricca gastronomia. Nel locale, inoltre, un'enoteca con oltre centottanta etichette dalle cantine più prestigiose d'Italia e del mondo, che arrivano quasi a mille con il servizio di prenotazione. Un'occasione anche per imparare.

Ad affiancare chi lo desideri nella scelta, infatti, c'è un sommelier. Un nuovo modo di fare e intendere la spesa, dunque, che guarda ai principi fondamentali di un'alimentazione varia, sana, di qualità, e non trascura la tecnologia, con casse veloci e servizio Presto Spesa, anche su app, quindi utilizzabile dallo smartphone, per chi ha poco tempo ma non vuole accontentarsi di uno spezzafame, e programma di fidelizzazione Fìdaty con card digitale da fare tramite QR code.

Molti i nomi noti di istituzioni, politica ed economia che hanno preso parte all'anteprima serale, da Gianni Letta con la moglie Maddalena, a Renato Brunetta, da Pierpaolo Sileri a Paolo Berlusconi. E ancora, Maurizio Lupi, Guido Bertolaso, Michela Vittoria Brambilla. Non è mancato il cardinale Giovanni Battista Re. Sono intervenuti anche Augusta Iannini, Nicola Pietrangeli, Myrta Merlino e Marco Tardelli.

Ad accogliere gli ospiti, in veste di padrona di casa, Marina Caprotti, presidente esecutivo del Gruppo Esselunga, accompagnata dal marito Francesco Moncada e dalla madre Giuliana Caprotti, presidente onorario del Gruppo.

«Il format prevede di portare le nostre eccellenze - dice Roberto Selva, chief marketing & customer officer Esselunga - con l'aggiunta della parte hospitality. Qui si uniranno caffè e spesa sotto casa, con la possibilità peraltro di prenotare taluni prodotti per garantire sempre la massima offerta. Abbiamo inserito, inoltre, alcune specialità locali, come la corallina.

La location è bellissima, diventerà anche un luogo di aggregazione nel centro di Roma, città che per noi è sempre più importante». A farsi metro dell'attrattiva del posto è stata proprio, ieri, l'anteprima, che ha visto molti volti noti brindare alla nuova apertura, anche come opportunità, tra mercato e lavoro, per la città. Una festa diffusa di gusto. Valeria Arnaldi

