GLI EUROPARLAMENTARI GRILLINI ORMAI ALLO SBANDO SE LA PRENDONO CON SALVINI: ''CHE FIGURACCIA VERGOGNOSA, NON SI È ANCORA CONGRATULATO CON BIDEN. È LA CHEERLEADER DI TRUMP''. FORSE DOVREBBERO PRENDERSELA CON IL LORO PREMIER, DEFINITO CHEERLEADER DI TRUMP NEL 2018 DAL SITO ''POLITICO'', CHE HA FATTO GLI AUGURI A UN GENERICO ''POPOLO AMERICANO'' PRIMA DI CORREGGERE IL TIRO VERSO IL VECCHIO JOE

Da www.ilmessaggero.it

«A due giorni dall'elezione di Joe Biden, Matteo Salvini non si è ancora congratulato con il Presidente eletto. Che il leader dell'opposizione italiana, noto per la sua bulimia comunicativa su Twitter, non abbia ancora trovato cinque minuti per scrivere un messaggio di congratulazioni è una figuraccia internazionale vergognosa». Così in una nota Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. « Salvini è stato già definito dalla stampa internazionale come la cheerleader italiana di Donald Trump, non vorremmo che diventi anche il leader internazionale delle più assurde teorie cospirazioniste che nascono nell'ignoranza e nella malafede - prosegue la nota -. L'amicizia e l'alleanza strategica fra Stati Uniti e Italia sono e devono rimanere salde a prescindere da chi sia il Presidente. Nessuno si permetta di metterle in discussione».

È «meschino» il leader della Lega Matteo Salvini, che «ha cercato di copiare in modo ridicolo Trump». Lo dice il leader di Iv, Matteo Renzi, aprendo l'assemblea nazionale di Italia Viva. Joe Biden «ha vinto», sottolinea l'ex premier parlando delle elezioni Usa, ma la mancata telefonata di Trump al candidato democratico rappresenta «una ferita nella democrazia americana».

SALVINI TRUMP matteo salvini con la mascherina pro trump 4 MATTEO SALVINI CON LA MASCHERINA DI TRUMP