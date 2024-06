GLI EVENTI DI FORZA ITALIA? SAGRE DI PAESE – CRONACA DELL’EVENTO ELETTORALE A NAPOLI: UN GRUPPO DI SIGNORE (VESTITE DI TRICOLORE) PROVA UN BALLETTO SINCRONIZZATO SOTTO LE TRANSENNE. SCATENATI I MINISTRI, LICIA RONZULLI E LETIZIA MORATTI – ALL’ARRIVO IN STAZIONE, TAJANI E I FORZA ITALIA-BOYS VENGONO ACCOLTI DA UN “CHIVEMMUORT”, DI UN PASSEGGERO INFASTIDITO DALLA CACIARA – TRA I MILITANTI PIU' GENEROSI CON TAJANI C'E' CHI URLA "SEI IL NOSTRO ROBERT DE NIRO" - LA MUSICA DAL PALCO: RICCHI E POVERI, ANNALISA, AL BANO E ANGELINA MANGO - VIDEO

Estratto dell’articolo di Tommaso Ciriaco per “la Repubblica”

[…] Da lì in poi, un caos creativo si impossessa di Forza Italia. È una compagnia cubista e pazzerella. Un po’ festa del liceo, un po’ avventure del mondo. Però si divertono. In stazione accolgono Tajani con bandiere e un coretto da stadio, «un segretario, c’è solo un segretario! ». Un nativo con la valigia non riesce a passare e la chiude con un “chivemmuort’”.

Diciamolo: è la prima volta senza il Cavaliere. Lo ricordano con un coro, «Silvio, Silvio». Ne parla il leader dal palco, «a lui, che ci guarda dall’alto dedico questa giornata, e io non posso essere il suo erede». Ma la transizione fotografica è ormai compiuta: il faccione a colori del ministro degli Esteri è stampato sul fac-simile del biglietto del treno e sulle magliette.

E d’altra parte, un anno fa questa era come un’azienda con un passato glorioso ormai in liquidazione. Potere degli astri, forza della rabbia sovranista, miracolo di Matteo Salvini, fatto sta che Tajani spera di riportare in doppia cifra Forza Italia: «Il dieci per cento resta il mio obiettivo. E sì, certo: provare a superare a Lega».

Dicevamo del treno e della piazza: c’è di tutto. A bordo del Frecciarossa governa il traffico l’assessore nel Lazio Luisa Regimenti. Un militante dell’ex V Municipio saluta il leader e dice seriamente: «Sei il nostro Robert De Niro», prima di prendersela con un «cornuto che è passato con il Pd!».

A bordo palco, le casse sparano “Sinceramente” di Annalisa, poi “Felicità” di Al Bano, poi Angelina Mango e Francesco De Gregori, passando per Antonello Venditti. Quindi il sax e la musica napoletana con Erminio Sinni e Serena Autieri che canta Pino Daniele (in passato ha inciso la versione italiana di Elsa in Frozen, anche se quella in inglese resta francamente irraggiungibile).

Fatto sta che danzano tutti. Dieci signore provano un balletto sincronizzato sotto le transenne, vestite di tricolore e come se non ci fosse un domani. Si scatenano anche i ministri, Licia Ronzulli e Letizia Moratti.

È l’euforia del reduce, la scintilla dei sopravvissuti. I berlusconiani senza Silvio Berlusconi si godono l’attimo. «In effetti – sostiene soddisfatto il ministro - il nostro popolo è cambiato». Un anno fa, il partito era come una storia finita: chiusa, senza alcuna speranza.

A un giorno dalle Europee, Antonio Tajani ripete un obiettivo a due cifre e insiste: «Possiamo superare Salvini». E su un suo eventuale futuro al vertice delle istituzioni europee, parlando al forum dell’ Ansa , aggiunge: «Sono lusingato, ma è giusto restare dove sono».

Prima di chiudere, Tajani cita alcuni eroi antimafia e saluta tutti i governatori azzurri. Ovazione per il calabrese Roberto Occhiuto, che si è fatto quattro ore e mezzo di treno da Lamezia Terme con una falange che ha riempito mezza piazza. A fine giornata risuona “Azzurra libertà”, ultimo omaggio ai tempi andati. Non può che seguire “I migliori anni della nostra vita”. Il treno riparte alle 20.30 da Napoli Centrale.

