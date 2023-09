19 set 2023 11:14

EVVIVA, ARRIVANO I SOLDI! - VIA LIBERA DEL CONSIGLIO UE ALLE MODIFICHE APPORTATE ALL'ITALIA AI TARGET PER LA RICHIESTA DELLA QUARTA RATA DEL PNRR - IL PIANO "RIGUARDA 10 MISURE, TRA CUI GLI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA NELL'AMBITO DEL COSIDDETTO "SUPERBONUS", L'AUMENTO DELLE STRUTTURE PER L'INFANZIA, LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA SPAZIALE E CINEMATOGRAFICA E IL TRASPORTO SOSTENIBILE" - LA RICHIESTA DI MODIFICA DELLA QUARTA RATA ERA STATA PRESENTATA DALL'ITALIA L'11 LUGLIO E HA GIÀ INCASSATO IL SÌ DELLA COMMISSIONE…