(ANSA) - Nuovo incarico per l'ex presidente del Consiglio Enrico Letta, nominato decano della IE School of Politics, Economics and Global Affairs all'IE University di Madrid. L'attuale presidente dell'Istituto Jaques Delors entrerà a far parte dell'università, uno dei principali istituti di istruzione superiore al mondo per la formazione di leader in innovazione e cambiamento, il 20 novembre. Sostituirà l'attuale decano e presidente del consiglio di amministrazione dell'IE New York, Manuel Muniz, informa una nota dell'IE University.

Riconosciuto per l'esperienza politica ai massimi livelli sia in Italia che in Europa, Letta è stato presidente del Consiglio italiano fra il 2013 e il 2014 e leader del Partito Democratico dal 2021 al 2023, oltre che ministro degli Affari europei nel 1998, ministro dell'Industria dal 1999 al 2001 e membro del Parlamento Europeo dal 2004 al 2009. In ambito accademico Enrico Letta, dottore in Diritto europeo presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, è stato rettore della Scuola di Affari Internazionali di Parigi Science Po e presidente dell'Associazione delle Scuole Professionali di Affari Internazionali (Apsia) con sede a Washington D.C. Attualmente presiede il Foro Diplomatico di Gesda, il Geneva Science Diplomacy Anticipator.

"Letta ha saputo coniugare egregiamente la dedizione al servizio pubblico con la brillante carriera accademica come docente presso illustri università europee, di Stati Uniti e Australia, oltre a un'ingente attività come autore di libri, l'ultimo dei quali fornisce una visione fondamentale sul futuro del mercato unico europeo", ha affermato Santiago Iniguez de Onzono, presidente esecutivo dell'Università IE. Iniguez de Onzono ha ringraziato Manuel Muniz per il lavoro svolto, che ha "rafforzato la posizione della Scuola a livello internazionale e ampliato l'impronta accademica a territori come la politica e l'economia".

Muniz sommerà la responsabilità di preposto della IE University con l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione dell'IE New York Collage. "Questo passo rappresenta un mio grande impegno con la Spagna, un Paese chiaramente in auge e con importanti contributi al panorama dell'educazione superiore, e con la IE University, un'istituzione riconosciuta globalmente con una platea di studenti altamente diversificata, personale docente eccellente e un progetto innovatore", ha indicato da parte sua Enrico Letta.

"Il mio contributo come nuovo decano della IE School of Politics, Economics and Global Affairs rafforza il mio impegno costante sulle questioni relative all'integrazione europea e il futuro del Mercato Unico europeo", ha aggiunto.

LETTA SI DIMETTERÀ DA DEPUTATO DOPO LA NOMINA A DECANO DELL'IE

(ANSA) - Enrico Letta, nominato decano della IE School of Politics, Economics and Global Affairs, la scuola di alta specializzazione dell'Universita IE (Istitudo de Impresa) di Madrid, rassegnerà le dimissioni dal Parlamento italiano quando assumerà il nuovo incarico il prossimo 20 novembre.

"Come avevo annunciato all'indomani delle elezioni, torno al mio lavoro universitario", scrive l'ex premier su X, che aggiunge: "Manterrò i miei impegni compatibili con questo incarico, a partire dall'Istituto Delors. Mi dimetterò invece dal Parlamento che richiede un impegno totale. Rosanna Filippin, che mi succederà e alla quale rivolgo i miei auguri di buon lavoro, saprà impegnarsi al meglio".

