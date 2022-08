FAIDA A CINQUESTELLE - I CONTIANI GODONO PER LA DISFATTA DEI CANDIDATI VICINI A VIRGINIA RAGGI: DA GIULIANO PACETTI AD ELEONORA GUADAGNO, SONO STATI TUTTI ESCLUSI DALLE POSIZIONI CHE CONTANO, DOPO AVERE RACIMOLATO UN PUGNO DI CLIC DALLA BASE ALLE PARLAMENTARIE – I VELENI CONTRO IL PROFESSOR LIVIO DE SANTOLI, CAPOLISTA BLINDATO ALLA CAMERA NEL LAZIO, PER CUI QUALCUNO HA RIPESCATO LE INTERCETTAZIONI DEL 2010 IN CUI PARLA, NON INDAGATO, CON DIEGO ANEMONE, IL QUALE POI RACCONTERÀ DI UNA “RACCOMANDAZIONE” PER UN ESAME UNIVERSITARIO…

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco per “la Repubblica”

[…] Fronte 5 Stelle, Giuseppe Conte ha pubblicato gli elenchi notte tempo. Con allegate polemiche, ovvio, perché in tanti che hanno corso alle parlamentarie si sono ritrovati scavalcati dai 15 prescelti dall'ex premier, pluricandidati. Nelle chat affiorano i veleni. Contro l'iper-contiana Vittoria Baldino, paracadutata in Calabria, e Riccardo Tucci, imputato per frode fiscale.

Perfino contro il professor Livio De Santoli, capolista blindato alla Camera nel Lazio, per cui qualcuno ha ripescato le intercettazioni del 2010 in cui parla, non indagato, con Diego Anemone, il quale poi racconterà di una «raccomandazione» per un esame universitario. I contiani si consolano con la disfatta dei candidati vicini a Virginia Raggi: da Giuliano Pacetti ad Eleonora Guadagno, tutti esclusi dalle posizioni che contano, dopo avere racimolato un pugno di clic dalla base. L'ex premier potrà contare su truppe parlamentari fidate.

Chiara Appendino fa l'en plein: capolista nei 4 collegi del Piemonte. La viceministra Alessandra Todde sarà in Lombardia e in Sardegna. Sempre in terra lombarda c'è il fratello dell'ex parlamentare Giorgio Sorial, Samuel e il fratello dell'ex vice ministro Stefano Buffagni, Davide. Troppi pochi voti invece per Ergys Haxhiu, il compagno della ministra Dadone.

L'ex procuratore Cafiero De Raho sarà in Emilia e in Calabria. L'ex magistrato Roberto Scarpinato è il capolista in Calabria e Sicilia. Ettore Licheri (sardo) guiderà il M5S in Piemonte e Toscana. Il ministro Stefano Patuanelli, capolista senza chance in Friuli, plana nel Lazio e in Campania. Conte farà il capolista in 4 regioni: Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia. Per l'uninominale potrebbe candidarsi a Foggia oppure, stando alle voci che si rincorrono da giorni, optare per una sfida all'O.K. Corral contro Luigi Di Maio, a Pomigliano.

