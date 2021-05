L’EUROPA DEI DRAGHI – IL PREMIER ITALIANO SI MUOVE COME LEADER IN PECTORE DELL’UNIONE EUROPEA: A SETTEMBRE SI VOTA IN GERMANIA, ANGELA MERKEL USCIRÀ DI SCENA E TOCCHERÀ A SUPER-MARIO PRENDERE LE REDINI DEL CONTINENTE. LO SI È VISTO PLASTICAMENTE IERI, IN OCCASIONE DEL GLOBAL HEALTH SUMMIT, CHE HA TRASFORMATO ROMA IN CAPITALE MONDIALE DELLA SALUTE, E CON LA VISITA DI URSULA CHE PENDEVA DALLE LABBRA DELL'EX PRESIDENTE DELLA BCE – NON A CASO DAL SUMMIT È STATO RILANCIATO L'ASSE DRAGHI-BIDEN SULLA SOSPENSIONE DEI BREVETTI DEI VACCINI (A CUI LA MERKEL È CONTRARIA PER VIA DI BIONTECH...)