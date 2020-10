26 ott 2020 15:05

UN FANTASMA SI AGGIRA PER IL PALAZZO, QUELLO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ARCURI - LE PROMESSE MANCATE E I FALLIMENTI: “DA SETTEMBRE NON DIPENDEREMO PIÙ DALL’ESTERO”, AVEVA ANNUNCIATO A MAGGIO PARLANDO DELLE MASCHERINE. E INVECE PER LENTEZZE BUROCRATICHE E DIFFICOLTÀ TECNICHE LA CORSA CONTRO IL TEMPO È ANDATA PERSA E DIPENDIAMO ANCORA DALLE IMPORTAZIONI. QUASI TUTTE DALLA CINA. ''PANORAMA'' L'HA DEFINITO IL COMMISSARIO MOVIOLA, '' CAMPIONE OLIMPIONICO NELLA DISCIPLINA DELLO SCARICABARILE''