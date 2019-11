PER FAR TORNARE LA PACE TRA PD E M5S CI VOLEVA RENZI! - DOPO IL “GIUSEPPE STAI SERENO” NELL’INTERVISTA AL MESSAGGERO DEL SENATORE DI RIGNANO SI SCATENA IL PUTIFERIO E DOPO I GRILLINI ANCHE FRANCESCHINI SI COMPATTA CON IL FU AVVOCATO DEL POPOLO: “REPETITA IUVANT: QUESTO GOVERNO È L’ULTIMO DI QUESTA LEGISLATURA. CHI LO INDEBOLISCE FA IL GIOCO DELLA DESTRA” - LA PRECISAZIONE DI MATTEUCCIO: “NON ATTACCO MA AIUTO IL GOVERNO. LE TASSE SONO UN AUTOGOL”

FRANCESCHINI A RENZI: GOVERNO CONTE ULTIMO DI QUESTA LEGISLATURA

(LaPresse) - "Repetita iuvant: il Governo Conte è l’ultimo di questa legislatura. Chi lo indebolisce con fibrillazioni, allusioni, retroscena di palazzo, fa il gioco della destra. Forse sarebbe ora di smetterla". Lo scrive su Twitter il capodelegazione Pd al Governo Dario Franceschini.

MANOVRA, RENZI: TASSE SONO AUTOGOL, NON ATTACCO MA AIUTO GOVERNO

(LaPresse) - "Ribadisco in modo semplice. Abbiamo fatto un Governo di emergenza che può aiutare il Paese su molte cose a cominciare dalla riduzione degli interessi sul debito. E parliamo di decine di miliardi, non di spiccioli. Nel merito della legge di bilancio siamo felici dei risultati ottenuti fino ad oggi.

Ma non basta. Noi continueremo a batterci in Parlamento per migliorare ancora i provvedimenti su auto aziendali e microbalzelli che feriscono la competitività delle imprese. Le nostre proposte non sono slogan, ma hanno coperture: e se in Parlamento ci saranno i numeri diventeranno legge. Tutto qui. Chi elimina autogol come quello sulle auto aziendali non sta attaccando il Governo: sta facendo un favore al Governo".

Lo scrive su Facebook Matteo Renzi. "Invece mantenere quelle microtasse dannose non significa fare un regalo al Governo, ma significa fare un regalo a Salvini - aggiunge - Non mi sono limitato a dire che vogliamo cancellare le tasse sulle auto aziendali: ho spiegato anche come farlo. Perché i populisti parlano con gli slogan, i politici fanno proposte concrete. I politici fanno interviste lanciando idee e proposte, i populisti le commentano avendo letto solo i titoli. Buon sabato a tutti da una Firenze bellissima persino sotto il cielo grigio", conclude.

