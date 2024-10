FASSINO PAGA E NE ESCE PULITO E PROFUMATO – REATO ESTINTO PER L’EX SINDACO DI TORINO, CHE LO SCORSO 15 APRILE ERA STATO SORPRESO A RUBARE UN PROFUMO AL DUTY FREE DI FIUMICINO. IL GIP HA ACCETTATO IL RISARCIMENTO PROPOSTO DALL’AVVOCATO DEL DEPUTATO PER RIPARARE AL TENTATO FURTO – FASSINO SI ERA GIUSTIFICATO: “AVEVO IL TROLLEY IN MANO E IL CELLULARE NELL'ALTRA, NON AVENDO ANCORA TRE MANI, HO APPOGGIATO LA CONFEZIONE DI PROFUMO NELLA TASCA DEL GIACCONE…”

Estratto dell’articolo di Irene Famà per www.lastampa.it

PIERO FASSINO - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

Reato estinto per l’ex sindaco di Torino Piero Fassino sorpreso a rubare un profumo al Duty Free di Fiumicino. Il gip ha accettato il risarcimento proposto dall’avvocato del deputato, il legale Fulvio Gianaria, per riparare al tentato furto.

La vicenda risale allo scorso 15 aprile. Fassino si doveva imbarcare su un aereo diretto a Strasburgo. Si aggira al Duty Free, prende un profumo Chanel Chance da 130 euro e se lo infila in tasca. Un addetto alla vigilanza lo blocca, chiama la Polaria.

La procura di Civitavecchia indaga il deputato Dem, acquisisce i cinque video delle telecamere di sorveglianza del Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino, ascolta le testimonianze di impiegati e vigilantes. E in sei avrebbero raccontato agli investigatori che il parlamentare Dem sarebbe stato autore di due episodi simili: uno poco prima di Natale e l'altro il 27 marzo scorso.

PIERO FASSINO E IL PROFUMO CHANEL - MEME BY EMILIANO CARLI

«Volevo comprare quel profumo per mia moglie - aveva spiegato Fassino - Avendo il trolley in mano e il cellulare nell'altra, non avendo ancora tre mani, ho semplicemente appoggiato la confezione di profumo nella tasca del giaccone, in attesa di andare alle casse. In vita mia non mi sono mai appropriato di alcunché» [...]

meme su piero fassino e il profumo al duty free di fiumicino MEME SU PIERO FASSINO BECCATO CON UN PROFUMO IN TASCA AL DUTY FREE meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 3 piero fassino meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 5 meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 7 meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 4 meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 6 IL PROFUMO DEL MOSTRO SELVATICO - MEME BY EMILIANO CARLI GUARDIE E LADRI - MEME SU PIERO FASSINO BY MACONDO