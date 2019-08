FATEVI UNA RISATA: GRETA THUNBERG E’ LA FAVORITA PER IL NOBEL PER LA PACE! - LA GIOVANE ATTIVISTA È LA PIÙ QUOTATA DA TUTTI I BOOKMAKER CHE PERMETTONO DI SCOMMETTERE SUL PREMIO, CHE VERRÀ ASSEGNATO L’11 OTTOBRE - AL SECONDO POSTO C’E’ LA PRIMA MINISTRA NEOZELANDESE JACINDA ARDERN, CHE HA CONQUISTATO L’OPINIONE PUBBLICA GLOBALE PER LA FERMEZZA E L’UMANITÀ DOPO L’ATTACCO CONTRO LA MOSCHEA DI CHRISTCHURCH IN MARZO...

Elena Tebano per www.corriere.it

Greta Thunberg è la favorita per il Nobel per la pace. Almeno stando alle stime delle agenzie di scommesse britanniche, visto che l’elenco ufficiale dei candidati al premio per il 2019, che verrà assegnato l’11 ottobre, si saprà solo — come prevede il regolamento — tra mezzo secolo. Il comitato che lo assegna per il momento ha solo reso noto che quest’anno sono stato nominate 223 persone e 78 organizzazioni (tutte prima del febbraio scorso, quando scadevano i termini).

Ma Greta, come riporta il quotidiano tedesco Welt, è la più quotata da tutti e sette i bookmaker che permettono di scommettere sul premio Nobel, e le sue chance crescono di giorno in giorno. A giugno l’agenzia più importante, Ladbrokes, stimava che avesse il 33% di probabilità di vittoria. Adesso la dà al 50%, un dato che sale al 56% se si fa la media di tutte le agenzie. Secondo gli scommettitori quindi Greta, attualmente impegnata nella traversata in barca a vela per arrivare al summit Onu sul clima senza aereo, ha più probabilità di vincere di tutti gli altri candidati messi insieme.

Al secondo posto danno invece la prima ministra neozelandese Jacinda Ardern, che ha conquistato l’opinione pubblica globale per la fermezza e l’umanità con cui ha reagito all’attacco contro la moschea di Christchurch in marzo. Le sue quotazioni sono però scese dal 17% di giugno (secondo Ladbrokes) al 14% attuale. Al terzo c’è l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), sceso però dall’11% di giugno al 9% di oggi. Poi Reporter senza frontiere (all’8%) e la coppia Alexis Tsipras e Zoran Zaev, per aver riconciliato la Grecia e la Macedonia (al 6%).

Scegliere Greta significherebbe premiare l’attivismo ecologista delle nuove generazioni, un segnale importante soprattutto in un contesto nel quale gli Stati Uniti di Donald Trump continuano ad allentare le norme a difesa dell’ambiente. Il ruolo di Greta è soprattutto simbolico: ha saputo ispirare il movimento giovanile Friday for Future e rilanciare il dibattito sul clima. L’anno scorso il riconoscimento era andato a Denis Mukwege e Nadia Murad, per «i loro sforzi nel porre fine alla violenza sessuale come arma di guerra». Il Comitato per il Nobel ha premiato spesso persone poco note ma che si sono distinte per la loro attività sul campo.

