FELTRI TWEET! – “PADELLARO DALLA GRUBER DICE CHE BERLUSCONI AVEVA A DISPOSIZIONE OGNI MEZZO DI COMUNICAZIONE, MENTRE CONTE POVERINO È SOLO. COL CAVOLO, CONTE PASSA LA VITA IN TV. ORE E ORE DI DIRETTA SU OGNI RETE. VERGOGNA…” - VIDEO

Padellaro dalla Gruber dice che Berlusconi aveva a disposizione ogni mezzo di comunicazione, mentre Conte poverino è solo. Col cavolo,Conte passa la vita in tv. Ore e ore di diretta su ogni rete. Vergogna. — Vittorio Feltri (@vfeltri) May 4, 2020

Da www.liberoquotidiano.it

VITTORIO FELTRI giuseppe conte a reti unificate

I controsensi di chi è pronto a tutto e a sostenere di tutto pur di difendere Giuseppe Conte. In questo caso si parla di Antonio Padellaro, firma del Fatto Quotidiano diretto da Marco Travaglio, ovvero la pubblicazione più sfacciatamente pro-avvocato del popolo che, con discreta approssimazione, esiste al mondo. E Padellaro era ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, nella puntata trasmessa lunedì 4 maggio su La7, laddova sosteneva che Silvio Berlusconi, nei lunghi giorni dei suoi governi, potesse far conto su un indiscriminato arsenale mediatico per difendersi e macinare consenso, al contrario di Conte il quale sarebbe solo, senza armi, senza "alleati".

ANTONIO PADELLARO LILLI GRUBER OTTO E MEZZO LA PREGHIERINA DI SILVIO BERLUSCONI

Una teoria respinta al mittente, e con veemenza, da Vittorio Feltri, il direttore e fondatore di Libero, che ha commentato in tempo reale quanto vedeva a Otto e Mezzo su Twitter: "Padellaro dalla Gruber dice che Berlusconi aveva a disposizione ogni mezzo di comunicazione, mentre Conte poverino è solo. Col cavolo, Conte passa la vita in tv. Ore e ore di diretta su ogni rete. Vergogna". E in effetti, smentire che Conte goda di una sorta di "rete unica nazionale permanente", oggi come oggi appare piuttosto difficile.

