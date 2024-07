NON NE ABBIAMO MAI PARLATO, MA COME SAI, IN QUANTO GARANTE, SONO IL CUSTODE DEI VALORI DEL MOVIMENTO E DOVREMMO QUANTOMENO DISCUTERNE PRIMA

correnti nel m5s

GRILLO A CONTE, COSTITUENTE? SONO IO IL CUSTODE VALORI M5S

Ti avevo chiesto di parlarne prima in un gruppo ristretto

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "L'ultima volta che ci siamo incontrati ci eravamo ripromessi di programmare alcuni incontri con un gruppo ristretto dei nostri, per discutere dei temi su cui rilanciare il Movimento, che é afflitto da un'evidente crisi di consenso". Si apre così una lettera indirizzata da Beppe Grillo a Giuseppe Conte e pubblicata sul sito M5s.

"Apprendo - prosegue - che vorresti indire un'assemblea Costituente per discutere di questi e altri temi. Non ne abbiamo mai parlato, ma come sai, in quanto garante, sono il custode dei valori del Movimento e dovremmo quantomeno discuterne prima nel corso degli incontri che ti avevo chiesto di fare, anche perché ogni decisione non potrà non essere presa nel rispetto dei valori del Movimento".

conte grillo

Grillo, nella sua lettera a Conte, parla della necessità di tornare a pochi punti distintivi di programma, mentre oggi le originarie 5 stelle "sono diventate un firmamento che sarà anche bello, ma le cui stelle appaiono indistinguibili una dall'altra". Pace, tutela dei più deboli, ma anche temi "che non siano così ecumenici" come una transizione ecologica e digitale e una politica che parta dai cittadini.

"So che li condividi anche tu e non ho dunque alcun dubbio che saremo allineati su tutto, nonostante ci sia chi faccia intendere il contrario, strumentalizzando mie dichiarazioni decontestualizzate e facendo finta di dimenticare chi sono, pur avendo applaudito a molte altre mie battute e iperboli", prosegue Grillo.

BEPPE GRILLO E GIUSEPPE CONTE AL CONVEGNO SULL INTELLIGENZA ARTIFICIALE 3

"Nessuno è più ridicolo di chi prende una battuta sul serio, dunque devo solo ringraziarlo per aver reso alcune mie battute ancora più comiche. Tuttavia, penso che a questo punto sia ormai diventato necessario sfatare le nostre presunte divergenze, e tal fine ti invito a divulgare questa mia lettera nelle forme che tu riterrai più opportune. Nel frattempo confido che lavoreremo assieme per il bene del Movimento e del nostro paese", conclude .

CONTE A GRILLO, SIA COMUNITÀ M5S A DECIDERE PROPRIO FUTURO

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Con grande schiettezza, anche alla luce delle responsabilità politiche che mi sono assunto, devo informarti che non posso accogliere la tua proposta di discutere 'preventivamente' i temi da sottoporre all'Assemblea Costituente". Così il presidente M5s replica alla missiva ricevuta da Beppe Grillo.

BEPPE GRILLO E GIUSEPPE CONTE AL CONVEGNO SULL INTELLIGENZA ARTIFICIALE

"Immaginare che io e te, da soli o, come pure scrivi, insieme a 'un gruppo ristretto dei nostri', si proceda a individuare e discutere temi da sottoporre all'Assemblea, significherebbe arrogarsi la scelta di indicare i temi su cui l'Assemblea è legittimata a pronunciarsi, assumendo che rispetto a tutti gli altri essa sia priva di legittimazione. Lasciamo che la nostra Comunità si interroghi sul proprio futuro".

BEPPE GRILLO CON L AVATAR DI GIUSEPPE CONTE

"Indichi anche alcuni temi, dalla pace alla tutela dei più deboli, dalla transizione ecologica a quella digitale. Ti assicuro che l'intera nostra Comunità è da tempo impegnata a ogni livello - europeo, nazionale, locale - nel perseguire molteplici iniziative, ben concrete, in questa direzione", risponde poi Conte Grillo. "Avrai sempre - prosegue Conte - la massima disponibilità, mia e di tutti i referenti dei Comitati tematici, a raccogliere i tuoi suggerimenti. Nessuno mette in discussione il tuo ruolo storico di fondatore e la tua funzione attuale di Garante. Io non l'ho fatto.

conte e beppe grillo a roma alla manifestazione del m5s

Ma con grande schiettezza - anche alla luce delle responsabilità politiche che mi sono assunto - devo informarti che non posso accogliere la tua proposta di discutere "preventivamente" i temi da sottoporre all'Assemblea Costituente.

E' una richiesta diametralmente opposta al progetto che stiamo avviando e allo spirito che mi ha spinto a indire l'Assemblea. Immaginare che io e te, da soli o - come pure scrivi - insieme a "un gruppo ristretto dei nostri", si proceda a individuare e discutere temi da sottoporre all'Assemblea, significherebbe arrogarsi la scelta di indicare i temi su cui l'Assemblea è legittimata a pronunciarsi, assumendo che rispetto a tutti gli altri essa sia priva di legittimazione.

BEPPE GRILLO E GIUSEPPE CONTE AL CONVEGNO SULL INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Questa conclusione non è in linea con il principio - anche statutario - secondo cui l'intera comunità degli iscritti è l'organo sovrano, il supremo organo di decisione, secondo i principi e le regole di un organismo "associativo" di diritto privato che caratterizzano il Movimento". "Liberiamo le energie e affidiamoci all'entusiasmo di una comunità di donne e uomini e di tanti giovani che condividono i nostri principi e valori. Lasciamo che la discussione si sviluppi libera e non predeterminata.

Conte Grillo

E' questo il modo migliore per rilanciare lo spirito del Movimento, l'ispirazione che spinge tanti cittadini a impegnarsi nelle istituzioni senza pensare al tornaconto personale, genuinamente animati dalla voglia di cambiare questo nostro Paese contro tutto e tutti. Io conservo intatto questo spirito: è questa la motivazione che - anche a fronte di insulti e attacchi di ogni tipo - mi rende ogni giorno più determinato, è questa la motivazione che mi rincuora quando i risultati elettorali sono buoni, ma ancor più mi fortifica quando risultano deludenti. Guardiamo al futuro con rinnovato impegno comune" , conclude Conte "con pari amicizia e affetto" nella sua risposta a Grillo.

GIUSEPPE CONTE BEPPE GRILLO conte e beppe grillo a roma alla manifestazione del m5s