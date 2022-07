PELOSI D’ITALIA – IL VIAGGIO DELLA SPEAKER DELLA CAMERA AMERICANA A ROMA, PER IL RICEVIMENTO A VILLA TAVERNA, NON ERA CASUALE: JOE BIDEN STA PENSANDO DI NOMINARLA AMBASCIATRICE NEL NOSTRO PAESE. L’82ENNE DEMOCRATICA RISCHIA DI PERDERE LA POLTRONA IN CASO DI SCONFITTA ALLE MIDTERM. E COSÌ, “SLEEPY JOE” VORREBBE SPEDIRLA A ROMA. ANCHE PER COMPENSARE LA POCA ATTENZIONE AL NOSTRO PAESE DIMOSTRATA NELL’ULTIMO ANNO E MEZZO. DA QUANDO HA LASCIATO LEWIS EISENBERG, IL RUOLO DI AMBASCIATORE È RIMASTO IN MANO ALL’INCARICATO D’AFFARI THOMAS SMITHAM