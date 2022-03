“LE SANZIONI CHE VENGONO IMPOSTE ALLA RUSSIA SONO COME UNA DICHIARAZIONE DI GUERRA” – PUTIN SOFFIA SUL FUOCO: “MOLTO DI CIÒ CHE STA ACCADENDO ORA E DI CIÒ A CUI STIAMO ASSISTENDO E DI CIÒ CHE ACCADRÀ È SENZA DUBBIO UN MODO PER COMBATTERE CONTRO LA RUSSIA. NON INTENDO DICHIARARE LA LEGGE MARZIALE, CHE VA INTRODOTTA SOLO QUANDO C’E’ UN’AGGRESSIONE ESTERNA. NON LA STIAMO SUBENDO E SPERO CHE NON LO FAREMO…”